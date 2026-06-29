Na dihalicu stavio gumeno crijevo od 8 metara, zavezao se konopom pa uronio! Završio u bolnici

Prava drama odvijala se u nedjelju navečer na području eksploatacijskog polja građevnog šljunka i pijeska u Cirkovljanu, gdje je 57-godišnji muškarac tijekom improviziranog ronjenja ostao bez svijesti te završio u bolnici. Prema informacijama policije, nesreća se dogodila oko 20 sati.

Muškarac je ušao u jezero kako bi pokušao pronaći izgubljene naočale, pri čemu je koristio improviziranu opremu za disanje. Na disalicu za ronjenje metalnom je obujmicom pričvrstio gumeno vrtno crijevo dugo oko osam metara.

Prije zarona oko struka je privezao uže, a sa sobom je ponio i ručnu baterijsku svjetiljku. Na obali je ostala njegova partnerica koja je, promatrajući položaj svjetiljke pod vodom, ubrzo shvatila da nešto nije u redu. Uz pomoć prisutnih osoba muškarca su izvukli na obalu pomoću užeta, no bio je bez svijesti.

Policija uputila apel

Na mjesto događaja stigla je hitna medicinska pomoć koja mu je pružila prvu pomoć, nakon čega je prevezen u Županijsku bolnicu Čakovec. Zadržan je na Odjelu intenzivnog liječenja. Policija je nakon ovog događaja ponovno uputila apel građanima da izbjegavaju kupanje i ronjenje na neuređenim i za to nepredviđenim lokacijama, kako bi se spriječile tragedije.

Podsjećaju da jezera kriju brojne opasnosti, uključujući nagle promjene dubine i temperature vode. Dok je površinski sloj vode često topao, u dubini temperatura može biti znatno niža, što može izazvati šok organizma. Dodatnu opasnost predstavlja panika koja u takvim situacijama može dovesti do utapanja.

Građanima se savjetuje da za kupanje koriste isključivo uređena kupališta koja su pod nadzorom stručnih službi.