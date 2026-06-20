Tužan kraj potrage: Pronađeno tijelo dječaka (8) koji je nestao u Dravi

Tijelo dječaka (8), koji je nestao u srijedu navečer u Selnici Podravskoj na rijeci Dravi, pronađeno je u subotu u popodnevnim satima.

Koprivničko-križevačka policija izvijestila je da je tijelo pronađeno u rijeci Dravi, oko dva kilometara nizvodno od mjesta na kojem je dječak nestalo.

Po nalogu Županijskog državnog odvjetništva u Varaždinu provode se očevidne radnje.

Nestao tijekom igre

Podsjetimo, osmogodišnjak je nestao u srijedu navečer tijekom igre. Riječ je inače o ilegalnom kupalištu, koje mještani godinama koriste. Ovakvu tragediju ne pamte, a u razgovoru za RTL Danas rekli su da nisu smatrali da je to mjesto osobito opasno.

U potrazi za dječakom sudjelovala je policija, ronioci, interventne jedinice policije i ostale žurne službe. Koristili su se dronovi, spasilački čamci niskog gaza, rasvjeta, agregati i ostala oprema.