Potraga za nestalim dječakom (8) na Dravi već treći dan: 'Rijeka je nepredvidljiva, a uvjeti teški'

Potraga na Dravi za nestalim dječakom traje već treći dan. Uključena je policija, vatrogasci, HGSS, a pomažu i spasilačke službe susjednih županija. Nažalost, još nema traga 8-godišnjaku.

I treći dan prošao je bez pronalaska, što ujedno znači i treći dan bez predaha za stotine ljudi koji neumorno pretražuju rijeku Dravu.

"Uvjeti su takvi kakvi jesu, nekih 30 stupnjeva, što je teško izdržati šest ili sedam sati na terenu na nogama. Što se tiče rijeke Drave, ona je uvijek hirovita i nepredvidljiva, a uvjeti i prohodnost obalom zapravo su vrlo teški", kaže Zvonimir Habijan, zapovjednik Vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije.

U potraz sudjeluje 110 ljudi

Na terenu kod Selnice Podravske sudjeluje više od 110 pripadnika vatrogasnih postrojbi, HGSS-a i Crvenog križa, kao i brojni mještani volonteri. Cijelom akcijom koordinira policija.

"Na terenu su svi rodovi policijskih službenika, ronioci, interventne jedinice PU koprivničko-križevačke i ostale žurne službe", kaže glasnogovornica PU koprivničko-križevačke Dijana Žagar.

Dječak je nestao u srijedu navečer tijekom igre. Radi se o ilegalnom kupalištu koje mještani koriste godinama. Kažu da se u posljednjih pedesetak godina ovdje nije dogodila slična tragedija te da ovo mjesto nikada nisu smatrali osobito opasnim.

"Otkad sam bio klinac, stalno se ovdje kupam. Imam i svoju djecu, i oni se kupaju, ali znaju plivati. Uvijek smo s njima, ali treba paziti", kaže Nenad Halapio iz Selnice Podravske.

"To svaka odrasla osoba zna – da je Drava uvijek opasna, da je uvijek brza, virovita i hirovita te da uvijek treba biti oprezan", kaže načelnik Općine Legrad Ivan Sabolić.

Pregledava se gotovo 10 kilometara riječnog toka

Upravo zato u potrazi se koriste dronovi, spasilački čamci niskog gaza, rasvjeta, agregati i sva dostupna oprema kako bi se odgovorilo na nepredvidive uvjete koje stvara Drava.

"Sve je bilo pod vodom tog dana kad se to dogodilo. S obzirom na to da je sve bilo pod vodom, teško je bilo što predvidjeti. U vodi ima drveća, kompletnih krošnji koje su se porušile, i to je opasnost", kaže Habijan.

Pregledava se gotovo 10 kilometara riječnog toka od mjesta nestanka nizvodno prema Donjoj Dubravi i ne staje se dokle god ima dnevnog svjetla i dobre vidljivosti.