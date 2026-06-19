Opsežna akcija kod Selnice Podravske: Treći dan potrage za nestalim dječakom (8) u Dravi

Treći je dan potrage za dječakom koji je u srijedu navečer nestao u rijeci Dravi kod Selnice Podravske. Za njim tragaju volonteri, policija, vatrogasci, pripadnici HGSS-a i Crvenog križa.

Pretražuje se područje od Selnice Podravske nizvodno Dravom, no neprohodni teren i voda otežavaju potragu.

Općina je ranije izvijestila kako je osmogodišnjak nestao tijekom igre i kupanja u rijeci.

Načelnik Legrada Ivan Sabolić pojasnio je da se radi o ilegalnom kupalištu koje mještani koriste godinama.

"Radi se o sprudu gdje voda izgleda mirno, ali dosta brzo teče i ovih tjedana je voda nabujala, boja se promijenila, dosta je mutna i to nam otežava pretragu, ali vjerujem da nas to ne bi trebalo ograničiti. Koliko god budemo mogli, pretraživat ćemo da dječaka ipak pronađemo", rekao je Sabolić.

Drugi je to slučaj nestanka djeteta u Dravi u proteklih pet dana. Prošle subote ondje se utopio 14-godišnjak.