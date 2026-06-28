Tužan kraj potrage: Pronađeno tijelo muškarca koji je nestao na jezeru Borovik

Pronađeno je tijelo muškarca koji je u subotu navečer nestao prilikom kupanja u jezeru Borovik kod Đakova, izvijestio je u nedjelju Hrvatski crveni križ.

Potraga za 46-godišnjim muškarcem, koji je u sinoć nestao tijekom kupanja završila je tragično jer je nakon noćne potražne akcije pronađeno njegovo tijelo. Potraga je pokrenuta nakon što je policija sinoć u 20.20 sati zaprimila dojavu da je 46-godišnjak nestao tijekom kupanja u jezeru Borovik.

Kako je izvijestila Policijska uprava osječko-baranjska, u potragu su odmah bili uključeni policijski službenici te ronioci Jedinice specijalne i interventne policije Osijek.

Hrvatski Crveni križ ponovno je apelirao na građane da se odgovorno ponašaju na vodi, ne precjenjuju svoje sposobnosti te vode računa o vlastitoj sigurnosti i sigurnosti svojih bližnjih.

"Oprez i poštivanje osnovnih pravila sigurnosti mogu spriječiti utapanja i spasiti ljudske živote", poručili su iz Hrvatskog Crvenog križa.