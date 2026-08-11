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'BRAVO LJUDI' /

Slučajno se zatekli na plaži u Novalji pa spasili utopljenika: Reanimacija je trajala 40 minuta

Slučajno se zatekli na plaži u Novalji pa spasili utopljenika: Reanimacija je trajala 40 minuta
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Foto: RTL Danas

'Uspjela sam osigurati i venski put – u stvarno teškim uvjetima, na 38 °C, na kamenoj plaži, u kupaćim kostimima i bez uobičajenih uvjeta za rad'

11.8.2026.
18:01
Tajana Gvardiol
RTL Danas
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Na Facebook stranici Hitna uživo 194 objavljen je post o dramatičnom spašavanju utopljenika u Novalji na Pagu. Incident se dogodio danas oko 11.45 sati na plaži Babe. Nakon što su izvukli unesrećenog na plažu, odmah su započeli s reanimacijom. 

"Nas nekoliko koji smo se tamo zatekli, iako nismo bili u službi, priskočili smo u pomoć. Među nama su bili kardiolog i anesteziolog, a nakon dolaska ekipe HMP Novalja nastavili smo zajedno", stoji u objavi. Otprilike 40 minuza kasnije dobili su puls.

"A uspjela sam osigurati i venski put – u stvarno teškim uvjetima, na 38 °C, na kamenoj plaži, u kupaćim kostimima i bez uobičajenih uvjeta za rad", rekla je pa dodala:

"Od ljudi koji su se slučajno zatekli na plaži, preko liječnika koji su bili tamo privatno, pa sve do ekipe HMP Novalja – svi smo danas bili jedan tim. Posebno svaka čast ekipi HMP Novalja, stvarno ste bili za 10! Ponosna sam što, iako nismo bili na dužnosti, nismo razmišljali ni sekunde nego smo napravili ono što znamo i što je trebalo napraviti! Bravo ljudi", stoji u objavi. 

SpašavanjeOživljavanjeUtopljenikNovaljaPagHitna 194
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