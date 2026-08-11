Najbolji svih vremena pokazao kako puni baterije, a društvo mu pravi slavna ljepotica

Dok se motori Formule 1 hlade tijekom obavezne ljetne stanke, zvijezde najbržeg cirkusa na svijetu napokon imaju priliku za predah. No, dok većina vozača puni baterije u miru, oči javnosti uprte su u novi najmoćniji par svjetskog showbusinessa - sedmerostrukog prvaka Lewisa Hamiltona i medijsku mogulicu Kim Kardashian. Njihova ljetna pauza nije samo odmor, već i potvrda veze koja je od samog početka pod povećalom medija, a najnovije fotografije s ljetovanja otkrivaju da je njihova romansa postala puno ozbiljnija nego što se dosad mislilo.

Pod naslovom "Odmor, oporavak i punjenje baterija", vozač Ferrarija je na svom Instagram profilu podijelio niz intimnih fotografija koje su obožavateljima pružile rijedak uvid u njegov privatni život s Kim. Par je proveo vrijeme na idiličnom jezeru u Idahu, a najvažniji dio odmora bilo je Hamiltonovo druženje s njezinom djecom. Na fotografijama se vidi kako vozač Formule 1 provodi vrijeme sa sedmogodišnjim Psalmom i osmogodišnjom Chicago, koje Kim ima iz braka s reperom Kanyeom Westom. Zajedno su planinarili, plivali i vozili se vodenim skuterima, a opuštena atmosfera svjedočila je o bliskosti koja se razvila između Hamiltona i njezine obitelji.

Činjenica da je Kim uključila Lewisa u obiteljski odmor, pogotovo nakon nedavne smrti njezine bake Mary Jo Shannon, snažan je pokazatelj povjerenja. Izvor blizak paru za magazin People izjavio je kako Kim vrlo selektivno bira osobe koje smiju biti u blizini njezine djece. "Činjenica da je Lewis proveo vrijeme s djecom odražava koliko mu ona vjeruje", rekao je izvor, potvrđujući da njihova veza nadilazi puko druženje pred kamerama. Da je Hamilton odlično prihvaćen svjedoči i fotografija na kojoj Kim i njezina sestra Khloé nose majice s Hamiltonovim prezimenom i njegovim slavnim brojem 44.

Njihova veza nije jednosmjerna; podrška je obostrana i vidljiva na svakom koraku. Dok je Hamilton posjećivao Kim u njezinom svijetu, ona je postala redovita gošća u njegovom. U lipnju je izazvala pravu pomutnju kada se pojavila na Velikoj nagradi Monaka kako bi podržala svog dečka. To je bio prvi put da je prisustvovala utrci, a njezin dolazak nije prošao nezapaženo. Odjevena u elegantne kreacije, plijenila je pažnju fotografa i medija, prateći svaki Hamiltonov potez iz Ferrarijeve garaže.

Nakon što je osvojio drugo mjesto, Hamilton nije krio oduševljenje njezinom prisutnošću. "Nevjerojatno je imati je ovdje za vikend i imati njezinu podršku", izjavio je novinarima. "Divno je imati dobre ljude oko sebe, a ona to čini za mene svaki dan". Par je kasnije viđen kako slavi njegov uspjeh na jahti, potvrđujući svoju bliskost daleko od buke staze. S druge strane, Hamilton je pokazao podršku njezinoj karijeri posjetivši je na setu druge sezone serije "All's Fair", gdje je nastala i zajednička fotografija s glumačkom legendom Glenn Close.

Iako se poznaju više od desetljeća, romansa između 41-godišnjeg Hamiltona i 45-godišnje Kardashian započela je tek početkom 2026. godine. Nakon što su zajedno dočekali Novu godinu na zabavi glumice Kate Hudson u Aspenu, viđeni su na romantičnom putovanju Europom, uključujući Pariz i London. Vezu su prvi put javno pokazali na Super Bowlu u veljači, a službeno su je potvrdili na Instagramu u lipnju, kada je Hamilton objavio video njihove zajedničke vožnje Tokijom. Njihov odnos razvijao se postepeno, od prijateljstva koje je uključivalo i njezinu obitelj, sve do ozbiljne veze koja danas intrigira javnost.

Ljetna pauza u Formuli 1 očito je poslužila kao katalizator za njihov odnos. Dok se Hamilton priprema za nastavak sezone i utrku u Zandvoortu, jasno je da u nove pobjede ulazi s velikom podrškom izvan staze. Svijet s nestrpljenjem iščekuje hoće li se Kim ponovno pojaviti u paddocku, no jedno je sigurno - njihova veza više nije samo prolazna avantura, već priča koja spaja svjetove sporta i zabave na dosad neviđen način.