Katarina Mamić opravdava titulu ljepotice, s fotografija bivše misice teško je skrenuti pogled

Bivša Miss Hrvatske Katarina Mamić već je godinama dobro poznato lice domaće modne scene. Titulu Miss Hrvatske osvojila je 2019. godine na izboru održanom na Malom Lošinju, nakon čega je Hrvatsku predstavljala i na izboru za Miss svijeta u Londonu. Tada je imala 22 godine i studirala novinarstvo, a posebno se istaknula i u kategoriji Top Model. Životno je vezana uz Zagreb, dok korijene vuče iz Hercegovine.

Danas 29-godišnja Katarina sprema se za potpuno drukčiji izazov jer će ovog rujna biti jedna od natjecateljica RTL-ova showa „Asia Express: Zmajeva ruta“. U avanturu kreće s prijateljicom i međunarodnim modelom Lunom Valas, s kojom čini tim Gazele.

'Asia Express: Zmajeva ruta' u rujnu stiže na RTL i Voyo!