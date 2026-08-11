Bio je ovdje, ali sada ga više nema: Na mjestu Ronaldova doma iz djetinjstva danas je parkiralište

Teško je povjerovati da je na ovom mjestu nekada odrastao jedan od najboljih nogometaša svih vremena. Rodna kuća Cristiana Ronalda, smještena u brdima Funchala na portugalskom otoku Madeiri, danas više ne postoji.

Na njezinu mjestu nalazi se parkiralište, odmah uz javno nogometno igralište „Campo de Futebol Nike CR7“. Upravo na tom području Ronaldo je napravio prve nogometne korake i počeo graditi priču koja će ga kasnije odvesti do najvećih svjetskih klubova i brojnih trofeja.

Iako od njegova nekadašnjeg doma nije ostalo mnogo, lokacija i dalje podsjeća na skromne početke portugalske zvijezde.

Ronaldo je odrastao u Funchalu, gdje je kao dječak počeo trenirati nogomet prije nego što je kao tinejdžer napustio Madeiru i otišao u Sporting. Uslijedili su Manchester United, Real Madrid, Juventus i brojni uspjesi koji su ga pretvorili u globalnu sportsku ikonu.

Danas je teško povezati luksuzni život i svjetsku slavu s mjestom na kojem je sve počelo. Ipak, upravo taj dio Funchala ostao je važan dio Ronaldove životne i nogometne priče.

Na mjestu njegova doma sada je tek parkiralište, ali za mnoge posjetitelje Madeire ono je i dalje dio priče o dječaku koji je s tog otoka krenuo prema samom vrhu svjetskog nogometa.