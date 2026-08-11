Gorica dovela prijeko potrebno pojačanje uoči Hajduka

Hrvatski nogometni prvoligaš Gorica objavila je kako se ojačala u ofenzivnom dijelu momčadi dolaskom 25-godišnjeg Jakova Pranjića na posudbu do kraja sezone iz slovenskog prvaka Celja.

Pranjić može pokriti više pozicija u ofenzivnom dijelu momčadi, prvenstveno na mjestu ofenzivnog veznog i krilnog napadača.

Tijekom dosadašnje karijere Pranić je nastupao za Bjelovar, Jarun, Zrinjski iz Mostara te Celje gdje je stekao i vrijedno iskustvo igranja na europskoj sceni.

Gorica je u novu sezonu kranula s dva poraza, domaćim 0-2 od Osijeka te gostujućim 1-3 od Lokomotive, a u nedjelju ju očekuje dvoboj protiv Hajduka.