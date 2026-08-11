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Gorica dovela prijeko potrebno pojačanje uoči Hajduka

Gorica dovela prijeko potrebno pojačanje uoči Hajduka
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Foto: Luka Vovk/Sportida/Sipa Press/Profimedia

Pranjić može pokriti više pozicija u ofenzivnom dijelu momčadi

11.8.2026.
18:51
Hina
Luka Vovk/Sportida/Sipa Press/Profimedia
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Hrvatski nogometni prvoligaš Gorica objavila je kako se ojačala u ofenzivnom dijelu momčadi dolaskom 25-godišnjeg Jakova Pranjića na posudbu do kraja sezone iz slovenskog prvaka Celja.

Pranjić može pokriti više pozicija u ofenzivnom dijelu momčadi, prvenstveno na mjestu ofenzivnog veznog i krilnog napadača.

Tijekom dosadašnje karijere Pranić je nastupao za BjelovarJarun, Zrinjski iz Mostara te Celje gdje je stekao i vrijedno iskustvo igranja na europskoj sceni.

Gorica je u novu sezonu kranula s dva poraza, domaćim 0-2 od Osijeka te gostujućim 1-3 od Lokomotive, a u nedjelju ju očekuje dvoboj protiv Hajduka.

Hnk GoricaHnlCelje
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