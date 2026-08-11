FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NEOČEKIVANA SITUACIJA /

Je li ovo početak kraja? Jakov Jozinović nastupio u polupraznom klubu u Crnoj Gori

Je li ovo početak kraja? Jakov Jozinović nastupio u polupraznom klubu u Crnoj Gori
×
Foto: Mario Poje

Nakon prizora s nedavnog nastupa, obožavatelji se na društvenim mrežama pitaju je li zvijezdi već došao kraj

11.8.2026.
19:34
Hot.hr
Mario Poje
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Snimke nastupa regionalne zvijezde Jakova Jozinovića (20) u klubu u Budvi izazvale su lavinu komentara na društvenim mrežama. Video prikazuje pjevača na pozornici pred gotovo praznim prostorom, što je odmah potaknulo glasine o padu njegove popularnosti, unatoč tome što je njegova turneja "Ja za čuda letim" poznata po rasprodanim arenama.

Podijeljene reakcije na društvenim mrežama

Reakcije na objavu bile su podijeljene. Dok su jedni iskoristili priliku za kritiku komentarima poput “E, moja mašinerijo, vaše vrijeme je isteklo” i “Moj Jakove, pod ruku drugaricu Priju pa možda napunite Tophill”, drugi su stali u obranu pjevača.

Kao ključan razlog slabe posjećenosti mnogi navode činjenicu da je nastup, održan 9. kolovoza, bio odgođen. “Inače ovaj nastup je pomaknut, trebao je biti prije i bilo je sve rasprodano, ali vjerovatno ljudima koji su za taj datum platili kartu nije odgovarao ovaj novi datum tako da im je vraćen novac“, objašnjeno je u jednom komentaru. Neki su krivili i sam klub zbog visokih cijena ili loše reputacije.

Jedna loša večer ili početak kraja?

Ipak, čini se da je događaj u Budvi izolirani incident, a ne pokazatelj stvarnog pada popularnosti Jakova Jozinovića. Njegova aktualna turneja "Ja za čuda letim" i dalje bilježi rasprodane dvorane, a raspored mu je popunjen mjesecima unaprijed.

Jakov JozinovićKoncertBudva
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike