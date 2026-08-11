Je li ovo početak kraja? Jakov Jozinović nastupio u polupraznom klubu u Crnoj Gori

Snimke nastupa regionalne zvijezde Jakova Jozinovića (20) u klubu u Budvi izazvale su lavinu komentara na društvenim mrežama. Video prikazuje pjevača na pozornici pred gotovo praznim prostorom, što je odmah potaknulo glasine o padu njegove popularnosti, unatoč tome što je njegova turneja "Ja za čuda letim" poznata po rasprodanim arenama.

E moj Jakove. 🤭 Drugaricu Priju pod ruku pa možda napunite Tophill. 🤣🤣🤣 tuga... pic.twitter.com/C5vhXIzVDM — cecin_doktor (@dr_u_pokusaju) August 10, 2026

Podijeljene reakcije na društvenim mrežama

Reakcije na objavu bile su podijeljene. Dok su jedni iskoristili priliku za kritiku komentarima poput “E, moja mašinerijo, vaše vrijeme je isteklo” i “Moj Jakove, pod ruku drugaricu Priju pa možda napunite Tophill”, drugi su stali u obranu pjevača.

Kao ključan razlog slabe posjećenosti mnogi navode činjenicu da je nastup, održan 9. kolovoza, bio odgođen. “Inače ovaj nastup je pomaknut, trebao je biti prije i bilo je sve rasprodano, ali vjerovatno ljudima koji su za taj datum platili kartu nije odgovarao ovaj novi datum tako da im je vraćen novac“, objašnjeno je u jednom komentaru. Neki su krivili i sam klub zbog visokih cijena ili loše reputacije.

Jedna loša večer ili početak kraja?

Ipak, čini se da je događaj u Budvi izolirani incident, a ne pokazatelj stvarnog pada popularnosti Jakova Jozinovića. Njegova aktualna turneja "Ja za čuda letim" i dalje bilježi rasprodane dvorane, a raspored mu je popunjen mjesecima unaprijed.