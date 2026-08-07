Jakov Jozinović nastupio u prepunom Diamondu i još jednom oduševio publiku

U jeku ljetne sezone, kada Diamond već više od mjesec i pol okuplja tisuće posjetitelja i donosi nastupe najpoznatijih regionalnih glazbenih imena, pozornicu je preuzeo izvođač koji je u vrlo kratkom razdoblju privukao pažnju publike, medija i glazbene industrije. Autentičnost, prirodnost i energija po kojoj je postao prepoznatljiv obilježile su i njegov nastup na Krku, gdje je publici predstavio glazbu koja ga je lansirala među najzanimljivija nova imena domaće scene.

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Jakov je još jednom pokazao kako se uspjeh ne mjeri isključivo godinama provedenima na sceni. Njegov autentičan pristup, sigurnost na pozornici i moderan glazbeni izričaj stvorili su koncert koji je potvrdio zašto iz nastupa u nastup okuplja sve brojniju publiku te zašto ga mnogi smatraju jednim od izvođača koji će obilježiti novu generaciju domaće glazbe.

Foto: Promo

Koncert Jakova Jozinovića dodatno je naglasio kako Diamond Club powered by Mint i ove sezone gradi program koji bez zadrške spaja različite glazbene pravce i izvođače. Nastupima velikih glazbenih zvijezda koji pune arene i velike koncertne dvorane diljem regije, Diamond i ove sezone uspješno spaja različite glazbene stilove i generacije, stvarajući program koji privlači posjetitelje iz Hrvatske, Slovenije i brojnih drugih europskih zemalja.

Foto: Promo

Ljetna sezona u Diamond Clubu powered by Mint traje sve do kraja kolovoza, a publiku do samoga kraja očekuju koncerti brojnih popularnih regionalnih izvođača kao što su Jelena Rozga, Senidah, Željko Joksimović, Jala Brat & Buba Corelli, vrhunska produkcija i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Više informacija o programu i nadolazećim događanjima dostupno je na službenoj internetskoj stranici https://diamondclub.hr/ te na službenim Instagram i Facebook profilima Diamond Cluba powered by Mint.