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Hrvat zabio golčinu o kojoj priča Slovenija: Njegova majstorija konkurira za pogodak kola

Hrvat zabio golčinu o kojoj priča Slovenija: Njegova majstorija konkurira za pogodak kola
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Foto: Screenshot: Nk Aluminij/ FOTO: Jure Banfi

Petar Petriško doveo je svoju momčad u vodstvo spektakularnim udarcem s ruba kaznenog prostora

11.8.2026.
17:10
Sportski.net
Screenshot: Nk Aluminij/ FOTO: Jure Banfi
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Nova sezona slovenskog prvenstva već je u punom jeku, a četvrto kolo obilježio je potez mladog hrvatskog krilnog napadača Petra Petriška. Nogometaš Aluminija privukao je pozornost spektakularnim pogotkom u susretu protiv Nafte.

Momčad iz Kidričeva, prošlosezonsko iznenađenje prvenstva i osvajač slovenskog Kupa, završila je svoj ovogodišnji europski put, ali u domaćem natjecanju i dalje ima razloga za optimizam. U dvoboju s Naftom osvojila je bod, a jedan od najzaslužnijih za to bio je upravo Petriško.

Mladi Hrvat, koji je prošle sezone nosio dresove Aluminija i Širokog Brijega, doveo je svoju momčad u vodstvo spektakularnim udarcem s ruba kaznenog prostora. Precizno je naciljao suprotni kut i ostavio gostujućeg vratara bez izgleda.

Petriško je samo nekoliko minuta poslije mogao postići i drugi pogodak, ali njegov je udarac zaustavila vratnica. Ista ga je sudbina dočekala i početkom drugog poluvremena, pri vodstvu Aluminija od 1:0, kada ga je okvir gola još jednom spriječio da se upiše među strijelce.

Nafta je do kraja susreta uspjela izjednačiti i postaviti konačnih 1:1, no potez mladog hrvatskog nogometaša ostao je jedan od najupečatljivijih trenutaka utakmice.

Njegova majstorija uvrštena je među četiri kandidata za nagradu Triglav #NajGol četvrtog kola Telemach Prve lige.

 

 

 

 

AluminijSlovenska LigaGol Kola
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