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BIVŠA ZARUČNICA /

Novi obrat u sporu Luke Dončića i Goltes: Povukla tužbu u SAD-u, u Sloveniji traži 50 milijuna

Novi obrat u sporu Luke Dončića i Goltes: Povukla tužbu u SAD-u, u Sloveniji traži 50 milijuna
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Foto: Joly Victor/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Samo nekoliko dana prije pokretanja postupka u Sloveniji Goltes je službeno povukla zahtjev za alimentaciju pred sudom u Los Angelesu.

7.8.2026.
10:25
Hot.hr
Joly Victor/ABACA/Abaca Press/Profimedia
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Pravna bitka između slovenske manekenke Anamarije Goltes i NBA zvijezde Luke Dončića dobila je novi zaplet. Iako je nedavno odustala od postupka za alimentaciju pokrenutog u Kaliforniji, bivša Dončićeva zaručnica sada je pokrenula novi sudski spor u Sloveniji u kojem od košarkaša potražuje čak 50 milijuna dolara, piše TMZ.

Novi obrat u sporu Luke Dončića i Goltes: Povukla tužbu u SAD-u, u Sloveniji traži 50 milijuna
Foto: Žiga Živulović jr./F.A. BOBO

U Sloveniji traži milijunski iznos

Prema informacijama izvora upoznatih sa slučajem, Goltes u novom postupku zahtijeva 40 milijuna dolara za sebe, dok bi preostalih 10 milijuna trebalo biti namijenjeno uzdržavanju njihovih dviju kćeri.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli ANAMARIA (@anamariagoltes)

Osim financijskog zahtjeva, slovenski mediji navode da traži i izmjene u vezi roditeljskih prava. Kako piše Delo, željela bi smanjiti vrijeme koje Dončić provodi s djecom. Trenutačno ih viđa najmanje dva dana tjedno, dok bi prema njezinu prijedlogu to bilo ograničeno na jedan dan.

Povukla tužbu u Kaliforniji

Samo nekoliko dana prije pokretanja postupka u Sloveniji Goltes je službeno povukla zahtjev za alimentaciju pred sudom u Los Angelesu.

Novi obrat u sporu Luke Dončića i Goltes: Povukla tužbu u SAD-u, u Sloveniji traži 50 milijuna
Foto: TheImageDirect.com/The Image Direct/Profimedia

U sudskoj dokumentaciji navela je da spor želi riješiti dogovorom te da joj je prioritet zaštita najboljeg interesa njihove djece. Zbog toga je odlučila odustati od postupka u Sjedinjenim Američkim Državama.

Dončić od početka tvrdio da je Slovenija nadležna

Luka Dončić tijekom cijelog spora isticao je da američki sudovi nisu nadležni za odlučivanje jer njihove kćeri žive u Sloveniji.

Novi obrat u sporu Luke Dončića i Goltes: Povukla tužbu u SAD-u, u Sloveniji traži 50 milijuna
Foto: Alex Slitz/Getty images/Profimedia

Košarkaš je tvrdio da su postupci koji se odnose na skrbništvo i uzdržavanje već pokrenuti pred slovenskim sudovima, što bi moglo objasniti zašto je Goltes u međuvremenu odustala od tužbe u Kaliforniji.

Bivši par ima dvije kćeri – dvogodišnju Gabrielu i sedmomjesečnu Oliviju. Nakon deset godina veze i zaruka prekinuli su odnos ranije ove godine.

Zbog djece propustio reprezentaciju

Zvijezda Los Angeles Lakersa trenutačno boravi u Sloveniji kako bi bio što bliže svojim kćerima tijekom sudskog postupka.

Još u svibnju potvrdio je da ovoga ljeta neće nastupati za slovensku reprezentaciju upravo zbog borbe za zajedničko skrbništvo. Prema najavama, kasnije ovog mjeseca u Sloveniji će organizirati i četverodnevni pripremni kamp za igrače Los Angeles Lakersa.

Luka DončićTužbaAlimentacija
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