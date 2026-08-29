Baklje, zastave i more ljudi: Spektakl samo što nije počeo, prizori ostavljaju bez daha

Veliki koncert Marka Perkovića Thompsona samo što nije počeo, a prostor u Gospodarskoj zoni Vukovar već je ispunjen desecima tisuća ljudi. Prema ranijim procjenama, očekuje se oko 100 tisuća posjetitelja, a moguće i više, dok se atmosfera među okupljenima iz minute u minutu zahuktava.

Najviše pažnje privlače prvi redovi ispred pozornice, gdje su brojni obožavatelji već zauzeli svoja mjesta, razvili hrvatske zastave i transparente te s nestrpljenjem čekaju izlazak Thompsona na pozornicu.

Pjesma, zastave i uzbuđenje preplavili su prostor, a Vukovar je večeras središte velikog glazbenog događaja.