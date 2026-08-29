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BIVŠI MISTER /

Sjećate li se Dine Bubičića? San mnogih žena i skandal-majstor i danas oduševljava izgledom

Sjećate li se Dine Bubičića? San mnogih žena i skandal-majstor i danas oduševljava izgledom
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
Dino Bubičić postao je poznat široj javnosti 2008. godine kada je osvojio titulu Mistera Hrvatske, a njegov markantan izgled i samouvjeren nastup preko noći su ga pretvorili u jedno od najprepoznatljivijih muških lica domaće scene.
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Dino Bubičić (44) posljednjih se godina rijetko pojavljuje u javnosti, no svaki njegov izlazak ponovno privuče pažnju. Nekada jedno od najpoznatijih muških lica domaće scene i Mister Hrvatske 2008. godine, danas živi znatno mirnijim životom, daleko od nekadašnjeg medijskog fokusa. Ovoga puta pojavio se u rodnoj Rijeci na 18. Riječkim stepenicama, modnoj manifestaciji koja je okupila brojna poznata lica, a za tu je prigodu odabrao jednostavnu, ali elegantnu kombinaciju - bijelu košulju, tamne hlače i crne mokasinke.

Bubičić je nakon osvajanja titule mistera punio medijske stupce, a javnost ga je pratila i zbog burne životne priče, reality nastupa i ljubavnog života. Danas je fokus prebacio na obitelj i privatni život, a nakon razvoda od Ivane Paris, s kojom ima sinove, isticao je kako mu je upravo roditeljstvo najvažnija životna uloga.

29.8.2026.
18:39
Hot.hr
Matija Habljak/PIXSELL
Dino BubicicNekad I SadMister Hrvatske
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