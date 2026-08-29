Hrabar, uporan i nevjerojatno odan: Jasno je zašto ovaj pas ima toliko obožavatelja

Njemački lovački terijer pasmina je prepoznatljiva po izraženom temperamentu, iznimnoj energiji i snažnom lovačkom instinktu. Riječ je o inteligentnom, hrabrom i izdržljivom psu koji se odlikuje odlučnošću i ustrajnošću, osobito u situacijama koje zahtijevaju aktivnost i snalažljivost. Upravo zbog tih osobina posebno je cijenjen među lovcima, ali i među vlasnicima koji traže aktivnog i odanog pratitelja.

Unatoč relativno maloj tjelesnoj građi, njemački lovački terijer posjeduje snažan karakter i izraženu radnu sposobnost, zbog čega mu je potrebno osigurati dovoljno kretanja, aktivnosti i dosljednog odgoja. Uz pravilnu socijalizaciju i odgovarajući pristup, može biti iznimno privržen član obitelji te razviti snažnu povezanost sa svojim vlasnikom. Njegova kombinacija hrabrosti, inteligencije, odanosti i neiscrpne energije objašnjava zašto ova pasmina već desetljećima privlači brojne ljubitelje pasa.

Naši čitatelji poslali su nam mnoštvo fotografija svojih ljubimaca, a mi smo među njima izdvojili 40 nama najzanimljivijih. Pogledajte galeriju.