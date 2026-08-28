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KRUNA ZA PAMĆENJE /

Nova Miss USA ispisala povijest: Prva je majka, udana žena i u 30-ima s titulom

Nova Miss USA ispisala povijest: Prva je majka, udana žena i u 30-ima s titulom
Foto: Ivan Apfel/Getty images/Profimedia
Justus Kelley ima 31 godinu i dolazi iz Arlingtona u Virginiji. Na ovogodišnjem izboru predstavljala je upravo svoju saveznu državu, a pobjedom je Virginiji donijela prvu titulu Miss USA nakon čak 56 godina.
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Justus Kelley nije samo nova nositeljica jedne od najpoznatijih američkih kruna - njezina je pobjeda promijenila i dio tradicije koja je desetljećima pratila izbor Miss USA. Ova 31-godišnjakinja iz Virginije ušla je u povijest kao prva majka, prva udana žena i prva žena u svojim tridesetima koja je osvojila titulu.

Osim što se natječe na izborima ljepote, Kelley je supruga, udomiteljica i filantropkinja. Sa suprugom Tylerom pokrenula je Foster Footprints, organizaciju posvećenu pomoći djeci iz udomiteljskog sustava, dok profesionalno radi kao savjetnica za filantropiju u St. Jude Children's Research Hospital.

28.8.2026.
21:45
Hot.hr
Ivan Apfel/Getty images/Profimedia
Miss AmerikaMiss AmerikeZgodna ZenaJustus Kelley
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