Nova Miss USA ispisala povijest: Prva je majka, udana žena i u 30-ima s titulom

Justus Kelley nije samo nova nositeljica jedne od najpoznatijih američkih kruna - njezina je pobjeda promijenila i dio tradicije koja je desetljećima pratila izbor Miss USA. Ova 31-godišnjakinja iz Virginije ušla je u povijest kao prva majka, prva udana žena i prva žena u svojim tridesetima koja je osvojila titulu.

Osim što se natječe na izborima ljepote, Kelley je supruga, udomiteljica i filantropkinja. Sa suprugom Tylerom pokrenula je Foster Footprints, organizaciju posvećenu pomoći djeci iz udomiteljskog sustava, dok profesionalno radi kao savjetnica za filantropiju u St. Jude Children's Research Hospital.