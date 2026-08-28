Nevjerojatne scene s Poljuda: Igrači stigli pred navijače i izazvali delirij

Hajduk je u četvrtak nakon produžetaka pobijedio Rakow i izborio ligašku fazu Konferencijske lige.

Prvi je to put da će klub iz Splita igrati u grupnoj ili ligaškoj fazi nekog europskog natjecanja, a koliko je ljubiteljima Bilih značajan taj podvig najbolje govore scene iz Splita.

Ondje je mnoštvo navijača dočekalo svoje heroje kako bi ih pozdravilo, zahvalilo im na rezultatu ili kako bi se fotografiralo s njima. Najveća je pomama dakako bila za kapetanom Markom Livajom, dok je s velikog slavlja ipak izostao junak ovog uspjeha, američki veznjak Rokas Pukštas.

On je zabio pobjedonosni pogodak za Hajduk, a nakon pobjede u Poljskoj se umjesto u Split zaletio do Engleske, gdje bi uskoro trebao potpisati ugovor s Middlesbroughom.

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