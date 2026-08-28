Hajduk se vraća u Split nakon što su izborili Europu, ludnica u Gradu pod Marjanom

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Nakon pobjede protiv Rakówa u uzvratnoj playoff utakmici Konferencijske lige koja je odigrana u četvrtak u Poljskoj, Hajduk se vraća kući s izborenom europskom jeseni, prvom nakon čak 16 godina. Veliki uspjeh izazvao je oduševljenje među navijačima, a tisuće hajdukovaca pripremaju spektakularan doček svojim junacima. Hajduk na aerodrom u Splitu slijeće u 15.00 i očekuje se prava fešta. Atmosferu, slavlje i povratak momčadi u Split pratimo iz minute u minutu u našem tekstualnom LIVE-u na portalu Net.hr.