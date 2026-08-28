Njemačka se naoružava! Rheinmetall ulaze stotine milijuna eura za golemo širenje proizvodnje

Najveći njemački proizvođač vojne opreme Rheinmetall i savezna zemlja Hessen planiraju proširiti središte obrambene industrije na zapadu Njemačke ulaganjima vrijednima stotine milijuna eura, objavila je njemačka agencija dpa. Premijer Hessena Boris Rhein i izvršni direktor Rheinmetalla Armin Papperger potpisali su u zračnoj luci Kassel-Calden memorandum o razumijevanju.

Rheinmetall u idućim godinama planira uložiti više od 260 milijuna eura u svoj pogon u Kasselu i u samu zračnu luku. Hessen će osigurati dodatnih 25 milijuna eura, rekao je Rhein. Osim proširenja Rheinmetallova pogona u Kasselu, planovi uključuju uspostavu središnjeg logističkog centra i centra za obuku, kao i centra za testiranje bespilotnih letjelica u zračnoj luci Kassel-Calden.

'Just-in-time'

Logistički skladišni prostor za podršku proizvodnji po principu "just-in-time" bit će uspostavljen na dodatnoj površini većoj od 30.000 četvornih metara. Očekuje se da će proširenje inicijative "Obrambeno središte Sjeverni Hessen" pozitivno utjecati i na dobavljače te pružatelje usluga u regiji.

"Kassel jest i u doglednoj će budućnosti ostati najveći europski pogon za proizvodnju tenkova", rekao je Papperger. Naglasak će biti na proizvodnji oklopnog borbenog vozila na kotačima Boxer. Dugoročno se očekuje da će ulaganja otvoriti više od 1000 novih radnih mjesta u Kasselu i Caldenu. Rheinmetall do 2029. planira udvostručiti broj zaposlenih, s oko 35.000 na približno 70.000.