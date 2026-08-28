56-godišnja glumica iz serije 'Spasilačka služba' na OnlyFansu tjedno zarađuje 10 000 dolara
Nekoliko tjedana nakon što je otvorila OnlyFans i počela objavljivati svoja stopala u pijesku glumica već zarađuje tisuće dolara
Proslavila se glumom u seriji 'Spasilačka služba' u kojoj je glumila od 1989. do 1992. godine, a sada svoje glumačke vještine Erika Eleniak (56) koristi na platformi OnlyFans. Otvorila ga je sredinom kolovoza i već sada navodno zarađuje oko 10 000 dolara mjesečno. Njezini pretplatnici na ovoj društvenoj mreži opisali su kako su njezine prve fotografije bile njezinih stopala, ali počela je objavljivati i malo provokativniji sadržaj.
O svojoj odluci da se pridruži OnlyFansu i tako podeblja kućni budžet nedavno je govorila za portal TMZ.
''Odrasla sam na plaži u crvenom kupaćem kostimu i ovo mi se čini kao da se sve vraćam na početak, samo što sada ja odlučujem što će se događati. Obožavatelji će vidjeti moj stvarni život, moje privatne fotografije i videozapise, puno dana provedenih na plaži i, da, stopala za koja me svi stalno pitaju. Osobno, zaigrano i bez cenzure i a ako ste došli zbog bosih stopala u pijesku, obećavam da nećete biti razočarani'', rekla je Amerikanka za TMZ.
Erika nije jedina glumica iz slavne serije 'Spasilačka služba' koja je otvorila profil na ovoj mreži, te na njoj svoj sadržaj objavljuju i njezine kolegice Donna D'Errico (58) i Brande Roderick (52).