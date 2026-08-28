56-godišnja glumica iz serije 'Spasilačka služba' na OnlyFansu tjedno zarađuje 10 000 dolara

Proslavila se glumom u seriji 'Spasilačka služba' u kojoj je glumila od 1989. do 1992. godine, a sada svoje glumačke vještine Erika Eleniak (56) koristi na platformi OnlyFans. Otvorila ga je sredinom kolovoza i već sada navodno zarađuje oko 10 000 dolara mjesečno. Njezini pretplatnici na ovoj društvenoj mreži opisali su kako su njezine prve fotografije bile njezinih stopala, ali počela je objavljivati i malo provokativniji sadržaj.

Foto: THE BAYWATCH COMPANY - Album/Album/Profimedia

O svojoj odluci da se pridruži OnlyFansu i tako podeblja kućni budžet nedavno je govorila za portal TMZ.

''Odrasla sam na plaži u crvenom kupaćem kostimu i ovo mi se čini kao da se sve vraćam na početak, samo što sada ja odlučujem što će se događati. Obožavatelji će vidjeti moj stvarni život, moje privatne fotografije i videozapise, puno dana provedenih na plaži i, da, stopala za koja me svi stalno pitaju. Osobno, zaigrano i bez cenzure i a ako ste došli zbog bosih stopala u pijesku, obećavam da nećete biti razočarani'', rekla je Amerikanka za TMZ.

Foto: THE BAYWATCH COMPANY - Album/Album/Profimedia

Erika nije jedina glumica iz slavne serije 'Spasilačka služba' koja je otvorila profil na ovoj mreži, te na njoj svoj sadržaj objavljuju i njezine kolegice Donna D'Errico (58) i Brande Roderick (52).