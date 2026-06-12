Bila je beskućnica, a danas snima za Only Fans: Ovako izgleda nekadašnja zvijezda Baywatcha

Donna D'Errico (58) rođena je u Dothanu, a prije slave radila je različite poslove u Las Vegasu, a u jednom periodu živjela je na ulici. Širu je pozornost stekla 1995. kao model za Playboy, što joj je otvorilo vrata televizije. Najveću popularnost postigla je ulogom Donne Marco u seriji Baywatch, koja ju je učinila jednom od prepoznatljivih zvijezda 90-ih. Nakon toga glumila je u filmovima i serijama te bila u braku s Nikkijem Sixxom. Danas je aktivna na društvenim mrežama i uključena u razne medijske i poslovne projekte.