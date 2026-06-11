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DREVNA MISTERIJA /

Tko je bila Isusova primalja? Tajna Salomine grobnice stoljećima zbunjuje znanstvenike

Tko je bila Isusova primalja? Tajna Salomine grobnice stoljećima zbunjuje znanstvenike
Foto: Shutterstock
Ime Saloma u kontekstu rođenja Isusa Krista većini vjernika danas je nepoznato, a njezin lik nećete pronaći u kanonskim evanđeljima Novoga zavjeta. Narativ o Isusovom rođenju, opisan u Evanđelju po Luki, spominje samo Mariju, Josipa, pastire i anđele.
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U valovitim brežuljcima Judeje, jugozapadno od Jeruzalema, skrivena od pogleda i obavijena velom tisućljetne povijesti, leži drevna grobnica koja potiče maštu vjernika, povjesničara i arheologa.

Prema predaji, ovo je posljednje počivalište Salome, primalje koja je prisustvovala Isusovu rođenju. Ova spektakularna podzemna špilja, izvorno isklesana kao obiteljska grobnica prije 2000 godina, postala je epicentar kršćanskog hodočašća koje je cvalo stoljećima, piše Grunge.

Nedavna arheološka iskapanja ponovno su je stavila u središte pozornosti, otkrivajući nove slojeve njezine fascinantne prošlosti.

U galeriji saznajte tko je bila Isusova primalja te što su arheolozi otkrili u Salominoj grobnici.

11.6.2026.
13:05
Antonela Ištvan
Shutterstock
Isus KristSalomaPrimaljaBabicaBiblijaBogSveta Marija
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