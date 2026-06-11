Krovovi na zemlji, šrapneli u zidovima: Sudnji dan zaobišao Zagreb! 'Uništeno je pola sela'

U olujnom nevremenu koje je u srijedu navečer pogodilo Sloveniju najteže je pogođena Gorenjska na sjeveru zemlje. Snažan vjetar lomio je stabla i rušio električne stupove, odnosio krovove, a bujice su poplavile podrumske prostorije. Na području Elektre Ljubljana bez struje je ostalo više od 2200 korisnika, javlja 24.ur.com.

Informacijski centar Slovenske uprave za civilnu zaštitu i spašavanje zabilježio je više od 400 prijava. Na terenu je bilo više od 165 vatrogasnih postrojbi, a prema prvim podacima, teško je oštećeno više od 150 građevina. Službe su trenutno na intervenciji u više od 50 općina.

Nevremenom su najviše pogođene općine Komenda i Cerklje na Gorenjskem gdje je oštećeno više od 130 objekata. Fotografije potpuno devastiranog Klanca pri Komendi objavio je i ministar poljoprivrede Janez Cigler Kralj.

Načelnik Komende Jurij Kern rekao je da još nema informacija o ozlijeđenima ili žrtvama, ali da su u štalama nastradale brojne životinje, posebno perad. Klanec pri Komendi potpuno je devastiran, ispričala je mještanka Maja za 24ur.com

"Pola sela tamo je uništeno, doslovno. Nikad nisam vidjela ništa slično", rekla je. Nije mogla doći do očeve kuće, pa je parkirala automobil nekoliko stotina metara dalje. "Apokalipsa, sudnji dan. U 60 godina koliko je moj otac živ, nikad nije bilo ovako. Nitko od mještana ne pamti ništa slično."

Prema njezinim riječima, cesta je puna električnih stupova: "Doslovno sam se penjala preko žica, doslovno poligon, kako bih pješice stigla do svoje kuće".

Još se uvijek uklanjaju i stabla s prometnica, a radi se i na ispumpavanju vode iz stabmenih prostorija, koje su zasad prioritet. Uprava za zaštitu i spašavanje osigurala je i 10 nešto većih generatora koji će pomoći u opskrbi škola, vrtića i drugih javnih objekata. Vatrogasci PGD Moste pripremili su i besplatnu foliju za pokrivanje krovova. Tim s dronovima također je na putu kako bi u potpunosti snimio područje.

Među onima koji su pretrpjeli veliku štetu bio je i Infrastrukturni centar Ptuj, koji upravlja središnjim slovenskim centrom za sjeme pod pokroviteljstvom Poljoprivrednog instituta Slovenije. Kako je za STA rekao Blaž Germšek, voditelj odjela za infrastrukturu, istraživanje i prijenos znanja u Poljoprivrednom institutu, tuča je uništila veliki dio sjemenskog uroda slovenskih autohtonih sorti povrća i usjeva.