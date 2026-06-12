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Camila Morrone /

Izgleda kao miks Hailey Bieber i Kylie Jenner: Je li ona najzgodnija bivša Leonarda DiCaprija?

Izgleda kao miks Hailey Bieber i Kylie Jenner: Je li ona najzgodnija bivša Leonarda DiCaprija?
Foto: Courtesy Everett Collection/Everett/Profimedia
Rođena u Los Angelesu u obitelji argentinskih glumaca, Maxima Morronea i Lucile Solá, Camila je odrasla okružena svijetom slavnih.
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Camila Morrone (28) ime je koje se sve glasnije spominje u Hollywoodu. Od manekenskih početaka do nominacije za nagradu Emmy, ova 28-godišnja glumica argentinskih korijena dokazala je da je mnogo više od medijskih napisa koji su pratili njezin privatni život. Iako je svjetsku slavu stekla tijekom petogodišnje veze s Leonardom DiCaprijem (51), danas uspješno gradi impresivnu karijeru isključivo zahvaljujući svom talentu i karizmi.

12.6.2026.
6:05
Hot.hr
OLIVIER BORDE/Bestimage/Profimedia
Camila MorroneLeonardo Di CaprioDicaprioManekenka
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