Izgleda kao miks Hailey Bieber i Kylie Jenner: Je li ona najzgodnija bivša Leonarda DiCaprija?

Camila Morrone (28) ime je koje se sve glasnije spominje u Hollywoodu. Od manekenskih početaka do nominacije za nagradu Emmy, ova 28-godišnja glumica argentinskih korijena dokazala je da je mnogo više od medijskih napisa koji su pratili njezin privatni život. Iako je svjetsku slavu stekla tijekom petogodišnje veze s Leonardom DiCaprijem (51), danas uspješno gradi impresivnu karijeru isključivo zahvaljujući svom talentu i karizmi.