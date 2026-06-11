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PODIGNUTE OPTUŽNICE /

Svim ovim djevojkama prijeti do 10 godina zatvora zbog objava na društvenim mrežama i pranja novca

Svim ovim djevojkama prijeti do 10 godina zatvora zbog objava na društvenim mrežama i pranja novca
Foto: Instagram
U Turskoj je upravo podignuta optužnica protiv dvadeset i sedam kreatora sadržaja i influencera s platforme OnlyFans te im prijeti do deset godina zatvorske kazne zbog navodnog objavljivanja opscenog sadržaja i pranja novca. Ishod ovog procesa bit će pozorno praćen kao presedan koji bi mogao definirati granice slobode izražavanja i digitalnog poduzetništva u suvremenoj Turskoj.
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U Turskoj je podignuta optužnica protiv dvadeset i sedam kreatora sadržaja i influencera s platforme OnlyFans. Prijeti im do deset godina zatvorske kazne zbog navodnog objavljivanja opscenog sadržaja i pranja novca.

Slučaj, koji se vodi u Istanbulu, u središtu turske medijske i zabavne industrije, kulminacija je višemjesečne istrage o kibernetičkom kriminalu i baca svjetlo na duboke kulturne podjele u zemlji.

Među optuženima su i poznata imena s društvenih mreža poput Merve Taşkın, Gizem Bağdaçiçek i Ceyde Ersoy.

Platforma OnlyFans blokirana je u Turskoj od lipnja 2023. godine odlukom vlasti, koja je kao razlog navela da sadržaj na stranici potkopava javni moral i strukturu obitelji.

11.6.2026.
9:53
Webcafe.hr
Instagram
IstragaZatvorOnlyfansInfluenseri
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