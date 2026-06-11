Svim ovim djevojkama prijeti do 10 godina zatvora zbog objava na društvenim mrežama i pranja novca

U Turskoj je podignuta optužnica protiv dvadeset i sedam kreatora sadržaja i influencera s platforme OnlyFans. Prijeti im do deset godina zatvorske kazne zbog navodnog objavljivanja opscenog sadržaja i pranja novca.

Slučaj, koji se vodi u Istanbulu, u središtu turske medijske i zabavne industrije, kulminacija je višemjesečne istrage o kibernetičkom kriminalu i baca svjetlo na duboke kulturne podjele u zemlji.

Među optuženima su i poznata imena s društvenih mreža poput Merve Taşkın, Gizem Bağdaçiçek i Ceyde Ersoy.

Platforma OnlyFans blokirana je u Turskoj od lipnja 2023. godine odlukom vlasti, koja je kao razlog navela da sadržaj na stranici potkopava javni moral i strukturu obitelji.