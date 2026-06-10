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OČARALA GLEDATELJE /

Kako Tea iz 'Divljih pčela' izgleda kad ode sa snimanja? Arija Rizvić sve ostavlja bez daha

Kako Tea iz 'Divljih pčela' izgleda kad ode sa snimanja? Arija Rizvić sve ostavlja bez daha
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
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Glumica Arija Rizvić, koju gledatelji RTL-ove hit-serije 'Divlje pčele' prate u ulozi Teodore Vukas, osvojila je publiku emotivnom interpretacijom i dojmljivom transformacijom u ženu pedesetih godina prošlog stoljeća. 

Njezin lik Teodore iz epizode u epizodu izaziva snažne reakcije gledatelja. Dok jedni imaju razumijevanja za njezine postupke, drugi joj još uvijek ne mogu oprostiti što je glavnu junakinju Katarinu Runje dovela u situaciju da prizna ubojstvo, zbog čega je Teodora postala jedan od najkontroverznijih likova u seriji. Upravo zbog toga Arijina izvedba ne prolazi nezapaženo, a gledatelji prema njezinom liku gaje podvojene osjećaje.

Dok u seriji utjelovljuje ženu koja se nalazi usred složenih obiteljskih odnosa, sukoba i velikih emocionalnih previranja, Arija jednaku pažnju privlači i izvan seta. 

Poznata glumica i redateljica često oduševljava svojim elegantnim modnim izdanjima te besprijekornim stilom koji se u potpunosti razlikuje od onoga na koji su gledatelji navikli u Vrilu. Kako izgleda kada zamijeni Teodorine retro haljine modernim i glamuroznim kombinacijama, pogledajte u našoj galeriji.

10.6.2026.
20:40
Hot.hr
Pixsell
Arija RizvićGlumicaDivlje Pčele
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