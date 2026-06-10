Kako Tea iz 'Divljih pčela' izgleda kad ode sa snimanja? Arija Rizvić sve ostavlja bez daha

Glumica Arija Rizvić, koju gledatelji RTL-ove hit-serije 'Divlje pčele' prate u ulozi Teodore Vukas, osvojila je publiku emotivnom interpretacijom i dojmljivom transformacijom u ženu pedesetih godina prošlog stoljeća.

Njezin lik Teodore iz epizode u epizodu izaziva snažne reakcije gledatelja. Dok jedni imaju razumijevanja za njezine postupke, drugi joj još uvijek ne mogu oprostiti što je glavnu junakinju Katarinu Runje dovela u situaciju da prizna ubojstvo, zbog čega je Teodora postala jedan od najkontroverznijih likova u seriji. Upravo zbog toga Arijina izvedba ne prolazi nezapaženo, a gledatelji prema njezinom liku gaje podvojene osjećaje.

Dok u seriji utjelovljuje ženu koja se nalazi usred složenih obiteljskih odnosa, sukoba i velikih emocionalnih previranja, Arija jednaku pažnju privlači i izvan seta.

Poznata glumica i redateljica često oduševljava svojim elegantnim modnim izdanjima te besprijekornim stilom koji se u potpunosti razlikuje od onoga na koji su gledatelji navikli u Vrilu. Kako izgleda kada zamijeni Teodorine retro haljine modernim i glamuroznim kombinacijama, pogledajte u našoj galeriji.