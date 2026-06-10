Pogledajte strašne prizore u jednoj od najpoznatijih hrvatskih tvrtki: 'Borimo se s požarom'

U proizvodnom pogonu tvrtke Prostoria u Pustodolu Začretskom kod Svetog Križa Začretja u srijedu poslijepodne izbio je požar, a na terenu su sve žurne službe koje pokušavaju staviti vatru pod nadzor, doznaje se od policije i vatrogasaca.

Kako je izvijestila Policijska uprava krapinsko-zagorska, Vatrogasni operativni centar dojavu o požaru u proizvodnom pogonu zaprimio je u 16,22 sata.

Predsjednik Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije Stjepan Skuliber za Hinu je rekao kako zbog intervencije, koja je još u tijeku, trenutno ne može iznositi detaljnije informacije o požaru.

„Situacija je još uvijek vrlo ozbiljna, pokušavamo požar zaustaviti u okvirima u kojima smo ga pronašli. Za sada smo digli sve snage koje imamo. U komunikaciji smo i s glavnim vatrogasnim zapovjednikom” rekao je Skuliber.

Istaknuo je kako je riječ o vrlo zahtjevnoj intervenciji, a više informacija bit će poznato nakon što se stanje na požarištu stabilizira.

Načelnik Općine Sveti Križ Začretje Marko Kos kratko je izjavio kako je riječ o ozbiljnoj situaciji. „Katastrofa, borimo se s požarom”, rekao je.

Prema navodima lokalnih medija, požar je izbio kod manje nadstrešnice u blizini koje se nalazila veća količina otpadne spužve, no okolnosti izbijanja vatre zasad nisu službeno potvrđene.

Prostoria je jedna od najpoznatijih hrvatskih tvrtki za dizajn i proizvodnju namještaja, sa sjedištem i proizvodnim pogonom u Pustodolu Začretskom, a svoje proizvode izvozi na brojna inozemna tržišta.

Zasad nema službenih informacija o ozlijeđenim osobama niti o razmjerima materijalne štete.