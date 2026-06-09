Kraj prve sezone 'Divljih pčela' ostavio je fanove bez daha, a evo što gledati do jeseni na platformi Voyo

Što gledati dok čekamo nastavak?

Srećom, ponuda na streaming servisima nikada nije bila bogatija. Voyo se ističe širokim katalogom s više od 1500 naslova, uključujući domaće, regionalne i svjetske hitove, i to bez reklama. Ponuda obuhvaća napete drame, komedije i povijesne spektakle.

Domaći i regionalni aduti

Za gledatelje željne priča s poznatih prostora, izdvaja se nekoliko naslova. 'San snova' prati priču o nogometnoj zvijezdi čiji se svijet sruši nakon ozljede. Humoristična serija 'Blago nama', autora Mirne Miličić i Vlade Bulića, prikazuje komične situacije koje nastaju kada se dvije obitelji suprotnih stavova nađu pod istim krovom. Za ljubitelje napetosti, tu je bosanskohercegovačka krimi drama 'Znam kako dišeš' redateljice Jasmile Žbanić, o tužiteljici koja na slučaju samoubojstva tinejdžera otkriva uznemirujuće tajne.

Europski i turski hitovi koji osvajaju

Ako ste u 'Divljim pčelama' uživali zbog spoja drame i misterija, talijanska serija 'Viola boje mora' mogla bi biti pun pogodak. Radnja prati Violu, novinarku sa sinestezijom, koja emocije ljudi vidi kao boje i svoj dar koristi kako bi pomogla inspektoru Francescu Demiru u rješavanju zločina. Kemija između glavnih glumaca, Francesce Chillemi i Cana Yamana, koji je ulogu snimio na talijanskom, jedan je od aduta serije. Za ljubitelje povijesti, tu je raskošna njemačko-austrijska produkcija 'Sisi' o carici Elizabeti Austrijskoj. Nezaobilazan je i izbor turskih serija: 'Dnevnik ljubavi' romantična je priča iz dvadesetih, dok 'Ako voliš' i 'Ljubavna zamka' nude moderne zaplete o lažnim brakovima i neočekivanoj ljubavi.

I doza stvarnosti za kraj

Za one koji se žele odmoriti od fikcije, Voyo nudi i reality show 'Farma Slovenija', gdje se natjecatelji bore za opstanak na izoliranom seoskom imanju, suočavajući se s teškim zadacima i međuljudskim sukobima.

Dok nas do jeseni dijeli nekoliko mjeseci, jasno je da je televizijska ponuda uzbudljivija no ikad. Bogatstvo sadržaja dostupnog na platformama poput Voyo jamči da će svaki gledatelj pronaći nešto po svom ukusu i lakše prebroditi čekanje na nove avanture sestara Runje. A kada se 'Divlje pčele' vrate na jesen, bit ćemo spremni za novu dozu drame, intriga i emocija koje su nas i osvojile.