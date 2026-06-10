Odaberite omiljenu: Za ove biljke se vjeruje da donose sreću, novac i pozitivnu energiju

Bilo da se netko oslanja na njihovu mističnu moć ili ih cijeni zbog estetike, biljke unose život u svaki prostor. Briga i promatranje njegova rasta samo po sebi donosi osjećaj mira i zadovoljstva, što je najveće bogatstvo koje se može unijeti u dom. Odabir biljke koja rezonira s osobnim željama lijep je ritual za postavljanje namjera i stvaranje prostora koji pruža podršku, piše Southern Living.

Pogledajte u galeriji koje to biljke donose sreću, novac i pozitivnu energiju.