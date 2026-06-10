FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ZELENA MOĆ /

Odaberite omiljenu: Za ove biljke se vjeruje da donose sreću, novac i pozitivnu energiju

Odaberite omiljenu: Za ove biljke se vjeruje da donose sreću, novac i pozitivnu energiju
Foto: Shutterstock
U potrazi za skladom i pozitivnom energijom u životnom prostoru, mnogi se okreću drevnim praksama poput feng shuija. Vjerovanje da određene biljke mogu privući sreću, prosperitet i blagostanje nije samo praznovjerje, već način na koji se svjesno unosi priroda i njezina moćna simbolika u svakodnevni život. Ove zelene saveznice ne samo da uljepšavaju prostor i pročišćavaju zrak, već se u mnogim kulturama smatraju moćnim kanalima za privlačenje dobrih vibracija i zaštitu od negativnosti.
1 /29
VOYO logo

Bilo da se netko oslanja na njihovu mističnu moć ili ih cijeni zbog estetike, biljke unose život u svaki prostor. Briga i promatranje njegova rasta samo po sebi donosi osjećaj mira i zadovoljstva, što je najveće bogatstvo koje se može unijeti u dom. Odabir biljke koja rezonira s osobnim željama lijep je ritual za postavljanje namjera i stvaranje prostora koji pruža podršku, piše Southern Living.

Pogledajte u galeriji koje to biljke donose sreću, novac i pozitivnu energiju.

10.6.2026.
12:25
Antonela Ištvan
Shutterstock
BiljkeBiljkaSreća
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još galerija