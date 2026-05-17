Izbjegnite posljedice lošeg održavanja: Lavanda će biti bujnija ako ovo napravite na vrijeme

Lavanda je mnogima omiljena biljka zbog ugodnog mirisa, privlačenja pčela i činjenice da ne zahtijeva previše održavanja — pod uvjetom da joj se tijekom svibnja posveti malo pažnje.

Iako je riječ o izdržljivoj biljci, proljeće za lavandu može biti osjetljivo razdoblje jer prirodno najbolje uspijeva na kamenitom i suhom tlu pa joj višak vlage često ne odgovara, piše Mirror.

Posljedice lošeg održavanja lavande

Svibanj je razdoblje kada lavanda počinje stvarati pupoljke, a tijekom sljedećih nekoliko tjedana trebala bi početi obilno cvjetati. U toj fazi biljka većinu svoje energije usmjerava upravo na razvoj cvjetova. Ako je zemlja pritom previše natopljena vodom, biljka može biti pod velikim stresom tijekom ključne faze razvoja.

Posljedica toga mogu biti slabiji cvjetovi ili potpuno izostajanje cvatnje, a u težim slučajevima može doći i do truljenja baze biljke, što na kraju može uzrokovati njezino propadanje.

Pravilno održavanje lavande

Ipak, održavanje lavande zdravom i poticanje bogatijeg cvjetanja zapravo je vrlo jednostavno. Dovoljno je svakih nekoliko dana pregledati bazu biljke.

Lavanda tek u svibnju ozbiljnije kreće s rastom jer tada ima dovoljno sunčeve svjetlosti, dok su zalihe energije koje je biljka skupljala tijekom zime uglavnom potrošene. Upravo zbog toga eventualna oštećenja uzrokovana vlagom sada postaju puno vidljivija pa se biljci može pomoći prije nego što nastane ozbiljnija šteta.

Stručnjaci preporučuju da se lavanda pregledava ujutro, nakon što jutarnja rosa nestane jer je tada lakše primijetiti probleme sa zemljom i samom biljkom.

Potrebno je samo kratko provjeriti područje oko baze biljke i vidjeti izgleda li trulo ili previše obraslo. Cijeli postupak traje svega tridesetak sekundi, no može biti presudan ako želite bogatu i zdravu cvatnju.

Pregledavanje lavande

Najprije treba lagano razmaknuti grančice i lišće kako bi se vidjela baza biljke. Ona bi trebala izgledati suho i drvenasto. Ako je baza tamna, mekana na dodir ili ima neugodan miris, to je znak da je biljka počela trunuti. U tom slučaju potrebno je odmah prestati sa zalijevanjem i ukloniti sve mrtve dijelove biljke kako bi se povećale šanse za oporavak.

Tijekom svibnja na vrhu biljke trebali bi se pojaviti novi zeleni izboji jer se lavanda priprema za cvjetanje. Ako ih nema, a baza biljke djeluje suho i lomljivo, moguće je da biljka propada. Tada se preporučuje lagano orezivanje, uklanjanje očito suhih i mrtvih stabljika, ali bez previše rezanja donjeg dijela biljke. Nakon toga potrebno je strpljenje jer se lavanda s vremenom može ponovno obnoviti i popuniti prazna mjesta.

Redovita kontrola lavande tijekom svibnja i dovoljno sunčeve svjetlosti mogli bi već za nekoliko tjedana rezultirati zdravom, bujnom biljkom prepunom cvjetova.

