Izbjegnite propadanje lavande: Pomoću ovog jednostavnog pravila nastat će savršeni cvjetovi

Ako se u slobodno vrijeme bavite vrtlarstvom, nije potrebno znati sve o biljkama koje uzgajate, no poželjno je da ste upoznati s potrebnom količinom zalijevanja i pravilnim obrezivanjem. Takav je slučaj i s lavandom, a pomoću jednog jednostavnog pravila u vrtu možete imati prekrasan grm s puno cvjetova.

Pravilo '8-8-8-'

Da bi lavanda bujnije cvjetala, vrtlari se pridržavaju pravila "8-8-8", prenosi Express.

"Obrezujte osam inča, osmog dana u osmom mjesecu", stoji u Facebook grupi u kojoj se nalaze britanski vrtlari. S obzirom na to da se kod nas koriste centimetri, ovo bi pravilo glasilo "20-8-8". Naime, osam inča iznosi otprilike 20 centimetara.

Jedan član Facebook grupe istaknuo je da ovakav način obrezivanja "pomaže održati kompaktan i gust oblik te potiče zdrav rast za novu godinu". No, pravilo ne naznačuje kako ispravno rezati lavandu, ali to je vrlo lako usavršiti.

Različiti uvjeti obrezivanja

Uvijek se treba paziti da se lavanda obreže neposredno iznad skupine novih izdanaka jer u suprotnom može uginuti. U slučaju da se uopće ne obreže, tada može postati drvenasta ili proizvesti manje cvjetova.

Ipak, onu otporniju lavandu preporučuje se obrezati nakon cvatnje, odnosno krajem kolovoza ili u rujnu. Lavanda koja je otpornija na mraz cvjeta duže, pa njih treba obrezati nakon prvog vala cvjetanja. No, potrebno je izbjegavati rezanje nakon sredine rujna. Tada novi izdanci lavande mogu biti oštećeni zimskim mrazom, pa rezanje može dovesti do postupnog odumiranja vrhova listova ili korijena.

Nakon rezanja, uvele cvjetove uklonite i na kraju sezone pospremite biljku ako je potrebno.

