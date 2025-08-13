Električar otkrio: 'Ovo su najopasnije pogreške koje ljudi rade'

Profesionalni električar upozorava da u mnogim domovima postoje uobičajene, ali opasne situacije vezane uz električne instalacije, koje mogu uzrokovati požar ili ozbiljne kvarove.

James Harrison, direktor tvrtke Fusion Electrical, apelira na vlasnike da posvete više pažnje svojim električnim sustavima jer jedan od najvećih rizika često leži u načinu na koji se koriste kućanski uređaji, piše Express.

Problemi koji dovode do požara

"Jedan od najčešćih problema koje susrećemo su preopterećeni produžni kabeli, osobito u kuhinjama i spavaćim sobama. Ljudi istovremeno priključuju više aparata velike snage, poput kuhala za vodu, tostera i mikrovalnih pećnica, ne shvaćajući koliko struje svi ti uređaji troše. Činjenica da postoji četiri utičnice ne znači da ih je sigurno koristiti sve odjednom. To lako može dovesti do pregrijavanja ili čak do požara", upozorava Harrison.

Pokušaji uštede na električnim instalacijama u kući često se mogu pokazati opasnima i skupo koštati.

"Često nas zovu da saniramo opasne instalacije ili razvodne ploče koje nisu pravilno održavane. Ako ne znate točno što radite, lako može doći do kratkog spoja, strujnog udara ili opasnosti od požara. Jednostavno nije vrijedno rizika", napominje električar.

Mnogi ljudi također ne znaju da neki sigurnosni uređaji trebaju redovitu provjeru i zamjenu, posebno RCD uređaji koji automatski prekidaju struju kada detektiraju problem.

"U brojnim kućama RCD uređaj nije testiran godinama ili je neispravan, a nitko to ne primjećuje. Svaka kuća treba imati ispravan RCD – on doslovno može spasiti život u slučaju električnog kvara", objašnjava.

Također naglašava da ljudi često ne primjećuju znakove koji ukazuju da nešto nije u redu s njihovim električnim instalacijama. To uključuje zujanje prekidača, treptajuća svjetla i neugodne mirise zbog čega savjetuje svima da odmah kontaktiraju električara ako primijete bilo koji od ovih problema.

"Ljudi misle: 'Vjerojatno nije ništa', i nastavljaju koristiti neispravnu utičnicu ili prekidač, ali ti znakovi obično znače da se nešto pregrijava ili iskrica, a to je ozbiljan rizik od požara. Iako električne instalacije u domu na prvi pogled mogu izgledati ispravno, zapravo često može doći do problema. S takvim situacijama susrećemo se vrlo često. Redovito održavanje i pravovremeni popravci mogu spriječiti ozbiljnije kvarove pa čak i spasiti živote", poručuje Harrison.

