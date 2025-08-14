Recite zbogom paucima u svom domu: Donosimo tri jednostavna trika kako ih se riješiti
Pomoću određenih prirodnih sastojaka svoj dom možete učiniti otpornim na paukove, ali i na druge kukce
Tijekom ljetnih mjeseci aktivnosti paukova obično se pojačavaju zbog sezone parenja. Također, visoke temperature pogodnije su za njihove životne uvjete, osiguravajući im veću količinu hrane. No, zbog toga ih je sve više u našim domovima, a mnogima tjeraju strah u kosti.
Stručnjakinju za čišćenje na TikToku, Annu Louise, prati više od milijun pratitelja, a ona je sada otkrila kako se pomoću tri jednostavna trika riješiti paukova kod kuće.
"Pridružite mi se dok cijelu svoju kuću činim otpornom na paukove. Ako ni vi ne volite paukove u svom domu, nastavite gledati jer imam nekoliko trikova kako ih zadržati vani", objasnila je.
Sve od prirodnih sastojaka
Prvi trik odnosi se na prskanje mješavine ulja paprene metvice i vode oko prozora. Zatim je predložila postavljanje nekoliko štapića cimeta po kući, s obzirom na to da paucima smeta njihov miris.
Za kraj je objasnila da je odličan trik dodati ulje naranče u vodu za brisanje podova, a on se ne odnosi samo na paukove, već tjera i druge kukce.
Brojni pratitelji pohvalili su njene savjete, nazivajući ih genijalnima, ali neki su istaknuli da sadrže jednu veliku manu. Naime, mnogi su upozorili da nisu sigurni za kućne ljubimce. Zbog toga bi oni koji kod kuće imaju ljubimce trebali izbjegavati ove savjete jer neki od sastojaka mogu biti otrovni ili štetni ako se konzumiraju u većim količinama.
