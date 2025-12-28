Balkanska zemlja duboko podijeljena: Hoće li Bugarska postati 21. članica eurozone?

Bugarska se priprema za uvođenje eura u siječnju, no taj povijesni korak prate nova politička previranja i strahovi da dezinformacije povezane s Rusijom dodatno potkopavaju povjerenje građana u novu valutu, piše The Guardian.

Ova balkanska zemlja s oko 6,5 milijuna stanovnika trebala bi 1. siječnja postati 21. članica eurozone.

U Bruxellesu i Sofiji vjeruju da će euro ojačati gospodarstvo najsiromašnije članice Europske unije i dodatno učvrstiti njezin prozapadni smjer.

Političari vjeruju da Bugarskoj treba euro

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen poručila je kako će Bugarska, "zahvaljujući euru", imati više trgovine, više ulaganja te kvalitetnija radna mjesta i veće stvarne prihode.

Europski povjerenik za gospodarstvo Valdis Dombrovskis, koji je nedavno boravio u Sofiji, istaknuo je da je uvođenje eura posebno važno u kontekstu rata u Ukrajini, rastućih geopolitičkih napetosti i globalne gospodarske nesigurnosti, što, kako kaže, dodatno naglašava potrebu za europskim jedinstvom.

"Većina europskih zemalja, uključujući Bugarsku, premale su da bi same oblikovale današnji svijet. Snagu mogu dobiti samo potpunom integracijom u političke i gospodarske strukture Europske unije", rekao je Dombrovskis.

51% vs. 45%

Unatoč najavljivanim koristima, Bugari su duboko podijeljeni. Istraživanje ministarstva financija pokazalo je da 51 posto građana podržava uvođenje eura, dok je 45 posto protiv.

Napetosti su kulminirale u lipnju, kada je u bugarskom parlamentu izbila tučnjava nakon što je Europska komisija odobrila ulazak zemlje u eurozonu.

Zastupnici krajnje desne, proruske stranke Preporod blokirali su govornicu.

Politička kriza u zemlji

Petar Ganev iz Instituta za tržišnu ekonomiju u Sofiji kaže da podjele oko eura odražavaju širu političku krizu u zemlji.

"To ne iznenađuje. Bugarska je podijeljena gotovo oko svega. Nakon dugotrajne političke nestabilnosti završili smo u vrlo neprijateljskom političkom okruženju", rekao je Ganev.

Zemlja se već četiri godine nalazi u političkoj krizi, obilježenoj sa sedam parlamentarnih izbora i raširenom korupcijom, što je ozbiljno narušilo povjerenje građana u vlast. Prošlog tjedna pala je i vlada bivšeg premijera Rosena Željazkova, manje od godinu dana nakon formiranja, uslijed masovnih prosvjeda protiv korupcije.

Strah od poskupljenja

Iako se ne očekuje da politički kaos zaustavi uvođenje eura, mnogi građani strahuju od rasta cijena.

S prosječnom mjesečnom plaćom od oko 1.260 eura, poskupljenja bi za velik dio stanovništva bila teško podnošljiva.

Posebno su zabrinuti stariji građani i stanovnici ruralnih područja, iako iz Bruxellesa poručuju da nema dokaza da će prelazak na euro uzrokovati inflaciju.

Šetajući uz Dunav, umirovljenici Nenčo i Maja Nešev iz Vidina priznaju da ih brine kako će nova valuta utjecati na kućni budžet.

"Neizvjesnost je velika. Trebamo li gomilati zalihe? Ima li smisla štedjeti u levima tijekom siječnja ili odmah prijeći na euro? Puno je pitanja bez odgovora", rekla je Maja.

Elena Vasileva (26), inženjerka iz Hisarje, strahuje da će Bugarska napuštanjem leva, uvedenog još 1881. godine, izgubiti dio svog identiteta. "Na našem novcu su neki od najvažnijih ljudi iz naše povijesti. To je kao da gubimo dio sebe", rekla je.

Očekuje se grčki scenarij

S druge strane, ekonomist i savjetnik stranke Preporod Victor Papazov tvrdi da Bugarsku čeka scenarij sličan grčkom.

"Svaka razumna osoba trebala bi se protiviti uvođenju eura", poručio je, dodavši da u tom potezu ne vidi nijednu ozbiljnu prednost.

Predsjednik stranke Preporod Kostadin Kostadinov ranije je izazvao kritike zbog neutemeljenih tvrdnji da će Bugari izgubiti ušteđevinu zbog promjene tečaja.

Otkrivena mreža proruskih kampanja

Istraživački novinari u međuvremenu su otkrili mrežu proruskih kampanja na društvenim mrežama koje su širile dezinformacije kako bi se smanjila podrška euru.

Dombrovskis je, komentirajući navodni ruski utjecaj, rekao da nije tajna kako Rusija vodi hibridni rat protiv Europe, koji uključuje širenje dezinformacija, političko uplitanje i druge destabilizirajuće aktivnosti.

Unatoč prosvjedima i strahovima, dio građana i dalje je optimističan. Maria Valentinova (35), farmaceutkinja iz Sofije, smatra da će euro dugoročno koristiti bugarskom gospodarstvu te je zadovoljna što će njezin sin odrastati u zemlji koja je dio eurozone.

Prijelazno razdoblje

Do 31. siječnja građani će moći plaćati i u levima i u eurima, nakon čega će euro postati jedino sredstvo plaćanja. Iako prijelazno razdoblje opisuje kao stresno, Valentinova poručuje: "Na kraju mislim da će to biti dobra stvar".

Ganev vjeruje da će prilagodba proći bez većih problema te da će se građani na novu valutu naviknuti već nakon nekoliko tjedana.

"Hoćemo li u eurozoni biti dobar ili loš primjer, ovisi isključivo o nama", zaključio je.

