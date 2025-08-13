Stručnjaci upozoravaju: 'Neki viralni trikovi za čišćenje mogu izazvati opekline ili čak eksploziju'

Društvene mreže vrve snimkama u kojima korisnici demonstriraju "pametne" trikove za rješavanje najzahtjevnijih kućanskih zadataka, često uz obećanja brzih i učinkovitih rezultata.

No, unatoč privlačnosti i velikoj popularnosti tih metoda, stručnjaci upozoravaju da se iza njih mogu skrivati ozbiljni zdravstveni i sigurnosni rizici, piše Express.

Derek Bruce, stručnjak za zdravlje i sigurnost iz SMTS Coursea, upozorava na skrivene opasnosti koje donose popularni trikovi za čišćenje na TikToku, naglašavajući da neki od tih trendova mogu dovesti do izloženosti otrovnim plinovima, eksplozija pa čak i teških opeklina.

Foto: Shutterstock

Kemikalije koje nije pametno miješati

"Ti trikovi se često svode na kemijski rat u vlastitom domu. Miješanje pogrešnih proizvoda može stvoriti smrtonosne plinove ili čak izazvati eksploziju. Riječ je o ozbiljnom riziku i zato valja biti iznimno oprezan prije nego odlučite slijepo pratiti nove trendove", upozorava Bruce.

Kako se takvi savjeti i dalje šire društvenim mrežama, stručnjak posebno ističe pet tvari koje nikako ne smijete kombinirati: izbjeljivač, ocat, amonijak, soda bikarbona i vodikov peroksid.

Na primjer, miješanje izbjeljivača s octom stvara plin klor, čije udisanje može izazvati respiratorne probleme, nelagodu u prsima, peckanje u očima i grlu te oštećenje pluća. Svatko tko je izložen kloru trebao bi se odmah udaljiti od izvora kontaminacije, te ispirati zaraženu odjeću ili kožu mlakom vodom i sapunom najmanje 10 minuta.

Slično tome, kombinacija izbjeljivača i amonijaka stvara plin kloramin, koji može izazvati različite respiratorne probleme, od otežanog disanja do ozbiljnog nakupljanja tekućine u plućima.

Dok ocat i vodikov peroksid izvrsno funkcioniraju kao pojedinačna sredstva za čišćenje, njihovo miješanje stvara peroctenu kiselinu, koja može izazvati opekline na koži, oštećenje očiju i probleme s disanjem.

Kombinacija sode bikarbone i octa često se prikazuje kao brz i jednostavan trik za čišćenje jer stvara pjenu koja može pomoći u uklanjanju prljavštine. Sama po sebi, ova reakcija nije opasna. Međutim, ako se ta smjesa zatvori u posudu s poklopcem, može se nakupiti pritisak zbog plinova koji nastaju, što može dovesti do pucanja posude ili čak manje eksplozije. Zato je važno takve smjese uvijek koristiti odmah i ostaviti ih na otvorenom.

"To što neki trik ima milijun pregleda ne znači da je siguran. Ako niste sigurni, uvijek proučite službene smjernice za zdravlje i sigurnost prije nego što stvarate bilo kakvu kemijsku mješavinu", napominje Derek i savjetuje da se, umjesto eksperimentiranja, koriste već provjereni proizvodi za čišćenje i da se slijede upute proizvođača na pakiranjima.

Također je naglasio i važnost dobrog prozračivanja prostorija tijekom čišćenja te podučavanje mladih o potencijalnim opasnostima koje ove kemikalije mogu izazvati.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Traktori u Hrvatskoj prodaju se više. Koji su razlozi?