Crvi su vam okupirali dom? Stručnjaci objasnili kako ih se učinkovito možete riješiti

Visoke ljetne temperature često pogoduju pojavi ličinki insekata u domaćinstvima, najčešće u kuhinjama ili kantama za smeće. Iako se ponekad nazivaju crvima, radi se o ličinkama muha ili moljaca, čija prisutnost obično ukazuje na probleme poput viška vlage ili nepravilno pohranjene hrane.

Stručnjaci upozoravaju da postoje učinkovite i provjerene metode za njihovo uklanjanje.

Foto: Shutterstock

Crvi u kantama za smeće

Kante za smeće, osobito one za biootpad, ljeti postaju idealno okruženje za razvoj ličinki. Kombinacija organskog otpada, vlage i topline stvara savršene uvjete za muhe koje ondje polažu svoja jajašca.

Prevencija je ključna. Kantu uvijek držite čvrsto zatvorenu kako biste spriječili pristup muhama. Višak vlage možete smanjiti dodavanjem komada starog papira ili kartona koji će je upiti. Redovito pražnjenje, po mogućnosti svakodnevno tijekom vrućina, sprječava razvoj ličinki.

Ako su se crvi već pojavili, najbrže rješenje je preliti ih kipućom vodom, što ih trenutačno ubija. Alternativno, možete koristiti otopinu octa i vode (u omjeru 1:10) ili posipati sol koja će ih dehidrirati. Nakon uklanjanja crva, kantu temeljito operite i dezinficirajte kako biste uklonili zaostale bakterije i neugodne mirise.

Foto: Shutterstock

Crvi u voću i ormarićima

Kuhinja je drugo kritično mjesto, gdje se crvi mogu pojaviti u svježem voću ili suhim namirnicama. Sićušni bijeli crvi u malinama, trešnjama ili borovnicama obično su ličinke vinske mušice (Drosophila suzukii), štetnika koji svoja jajašca polaže u zdrave plodove. Kako biste ih uklonili, potopite voće u posudu s hladnom vodom i dodajte žlicu soli ili octa. Ostavite da odstoji petnaestak minuta i uginule ličinke isplivat će na površinu. Nakon toga voće dobro isperite.

S druge strane, crvi u brašnu, riži ili žitaricama najčešće su ličinke prehrambenih moljaca. Njihova pojava zahtijeva hitnu akciju. Odmah bacite svu zaraženu hranu. Zatim temeljito usisajte ormariće, obraćajući posebnu pozornost na kutove i pukotine. Police operite vrućom vodom i deterdžentom, a potom prebrišite otopinom octa. Najbolja prevencija je pohranjivanje svih suhih namirnica u hermetički zatvorene posude od stakla ili čvrste plastike, kroz koje se moljci ne mogu probiti.

Problem vlage i vanjskih prostora

Ponekad problem nisu ličinke, već prave gliste koje ulaze u kuću, najčešće u podrume ili prizemlja nakon jakih kiša. One bježe iz natopljenog tla u potrazi za zrakom i suhim skloništem. Iako su bezopasne, njihova prisutnost jasan je pokazatelj ozbiljnijeg problema – prekomjerne vlage ili pukotina u temeljima. To se odnosi i na balkone gdje se mogu pojaviti u teglama s biljkama ili zbog nakupljenog organskog otpada.

Rješenje je dugoročno. Potrebno je sanirati sve pukotine u temeljima ili zidovima. Korištenje ovlaživača zraka u podrumskim prostorijama značajno će smanjiti vlagu koja ih privlači. Kao dodatnu mjeru, oko potencijalnih ulaznih točaka možete posipati dijatomejsku zemlju, prirodni prah koji oštećuje vanjski sloj tijela crva i isušuje ih.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Ovako se susjedi bore s toplinskim valom. Prizori liječe dušu, a cijene za poželjeti