Učinkovito, jednostavno i lako: Uklonite mrlje od dezodoransa uz ovaj prirodni trik

Mrlje od dezodoransa mogu biti zaista frustrirajuće i često se čini gotovo nemogućim ukloniti ih. Mnogi pokušavaju oprati odjeću više puta, ili čak koriste razne kemikalije za izbjeljivanje ako je odjeća bijela, kako bi se riješili tih tvrdokornih mrlja. No, često se dogodi da odabrana metoda čišćenja samo pogorša situaciju.

Stručnjaci za pranje rublja otkrili su nekoliko učinkovitih metoda za uklanjanje mrlja, tvrdeći da će vaša odjeća ponovno izgledati besprijekorno. Najbolje od svega je što za ovu metodu ne morate tražiti posebne proizvode jer sve što vam je potrebno već imate u kuhinji.

Foto: Shutterstock

Prirodni načini uklanjanja mrlja na odjeći

Mješavina vode i limunovog soka vrlo je učinkovita u uklanjanju mrlja od dezodoransa, a cijeli postupak je izuzetno jednostavan za primjenu.

Sve što trebate učiniti je nanijeti mješavinu vode i limunovog soka u istom omjeru na mrlju, ostaviti odjeću na suncu sat vremena, zatim je isprati i oprati u perilici kao obično.

"Prirodni učinak limunovog soka i sunca čini ovu metodu izuzetno učinkovitom za uklanjanje mrlja od dezodoransa, osobito na svijetloj odjeći", objašnjavaju stručnjaci.

S obzirom to da će toplinski val potrajati još neko vrijeme, najbolje je iskoristiti sunce u svoju korist i riješiti se mrlja što je prije moguće, piše Express.

Ako imate tvrdokorne žute mrlje od dezodoransa, možete pokušati s mješavinom sode bikarbone i vode. Za to pomiješajte sodu bikarbonu i vodu, u omjeru 3:1, napravite pastu i nanesite je na mrlju. Ostavite da odstoji nekoliko sati, a zatim operite odjeću u vrućoj vodi.

