Raskošna rezidencija trećeg najbogatijeg čovjeka na svijetu skriva i jedan zanimljiv kutak

Luksuzna rezidencija osnivača Amazona, Jeffa Bezosa (61), u Beverly Hillsu primjer je vrhunske arhitekture i promišljenog dizajna, smještena u jednom od najekskluzivnijih kvartova Los Angelesa.

Zračne snimke otkrivaju prostrano imanje s pažljivo uređenim vrtovima, impresivnim vizurama i arhitektonskim rješenjima koja spajaju eleganciju, privatnost i suvremeni luksuz, piše New York Post.

Povijesno imanje s posebnom pričom

Imanje poznato kao Warner Estate jedno je od najpoznatijih u Beverly Hillsu. Izgrađeno 1930-ih za Jacka Warnera, tadašnjeg predsjednika studija Warner Bros., odiše stilom i glamuroznošću zlatnog doba filmske industrije.

Jeff Bezos kupio je ovo povijesno imanje 2020. godine od medijskog mogula Davida Geffena za tada rekordnih 165 milijuna dolara, odnosno oko 155 milijuna eura. Glavna kuća, građena u georgijanskom stilu, prostire se na više od 1200 četvornih metara, a unutrašnjost krase brojni jedinstveni detalji – među njima i drveni pod za koji se vjeruje da je nekoć bio mjesto na kojem je Napoleon zaprosio caricu Joséphine.

Ono što ovu rezidenciju čini izvanrednom jest njezina veličina i sadržaji. Imanje se prostire na gotovo četiri hektara pomno uređenog zemljišta s kojeg se pruža zapanjujući pogled na Los Angeles. Okruženo je besprijekornim vrtovima, fontanama i nekolicinom kuća za goste. Par na raspolaganju ima privatni teniski teren, bazene s tropskom tematikom pa čak i vlastito golf igralište s devet rupa. Kako bi osigurao potpunu privatnost, Bezos je imanje okružio, kako navodi Architectural Digest, najvišom stambenom ogradom na tom području.

Iako je imanje sinonim za ekstravaganciju, Bezosova supruga Lauren Sánchez Bezos (55) otkrila je i njegovu intimniju stranu. Unutar vile smjestila je svoj privatni kutak za pisanje – elegantan prostor s policama za knjige od poda do stropa koji služi kao njezino utočište za kreativnost i promišljanje. To je simboličan prostor za ženu koja je, unatoč borbi s disleksijom postala autorica dječjih knjiga, a u travnju 2025. je išla i u svemir raketom Blue Origin.

