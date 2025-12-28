FREEMAIL
SLALOM /

Danas skijaju Zrinka Ljutić i Leona Popović. Evo s koje pozicije kreću

Danas skijaju Zrinka Ljutić i Leona Popović. Evo s koje pozicije kreću
Foto: Eibner-pressefoto/memmler/imago Sportfotodienst/profimedia

Ljutić, koja je jučer na veleslalomu na istom skijalištu završila 13. kreće sa šeste startne pozicije, dok Popović kreće s 27 mjesta

28.12.2025.
8:28
Sportski.net
Eibner-pressefoto/memmler/imago Sportfotodienst/profimedia
Danas se od 14:15 održava slalom u Semmeringu, a u Austriji će se niz stazu spustiti i dvije hrvatske skijašice – Zrinka Ljutić i Leona Popović.

Ljutić, koja je jučer u veleslalomu na istom skijalištu završila 13., kreće sa šeste startne pozicije, dok Popović kreće s 27. mjesta. Prva će se niz stazu spustiti Katharina Liensberger, druga Lara Colturi, a treća Camille Rast. Sjajna Mikaela Shiffrin kreće s četvrte pozicije.

Nakon jučerašnjeg veleslaloma prvo mjesto u poretku veleslalomašica preuzela je austrijanka Julia Scheib koja sad ima 380 bodova, dok je na drugu poziciju pala Novozelanđanka Alice Robinson koja je bila među 19 skijašica koje nisu završile jučerašnju prvu vožnju i koja sada ima 292 boda. Treća je Camille Rast s 241 bodom, a Ljutić je na petom mjestu sa 198 bodova. U ukupnom poretku vodi Amerikanka Mikaela Shiffrin s 598 bodova, druga je Robinson s 484 boda, a treća je Rast s 423 boda. Ljutić je 12. s 238 bodova. 

Tekstualni prijenos uživo pratite na portalu Net.hr.

POGLEDAJTE VIDEO: Zrinka Ljutić bez štapa do 13. mjesta u u austrijskom Semmeringu

