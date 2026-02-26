FREEMAIL
'BOMBETINA' /

Pogledajte čudo od gola nevjerojatnog 'mangupa' Luke Stojkovića

Foto: Johan Eyckens/Belga/PIXSELL

Luka Stojković zabio eurogol Genku

Silvijo Maksan
26.2.2026.
23:04
Johan Eyckens/Belga/PIXSELL
Genk i Dinamo upravo igraju ludi uzvrat playoffa Europske lige za osminu finala natjecanja. Dinamo je izjednačio ukupni rezultat u 75. minuti briljantnim golom čudesnog Luke Stojkovića. Moris Valinčić mu je asistirao, Stojković je pobijedio svog čuvara, ušao u sredinu i preciznim udarcem s lijeve noge poslao loptu u suprotni kut. Bila je to bombetina sa nekih 17 metara. Čudesnim pogotkom bacio je Bad Blue Boyse u delirij. U tijeku su produžeci. Dinamo vodi 3-1 Genk, a ukupni je rezultat u trenutku pisanja ovog teksta 4-4. Luka Stojković zabio je dva gola u ovom dvoboju. 

Inače, u podcastu Net.hr-a Maksanov korner Dražen Besek je u najavi ovog dvoboja rekao kako Dinamu u Genku, za prolaz u osminu finala, treba 11 mangupa poput Luke Stojkovića. Besek je vizionarski predvidio neke stvari. Bez obzira kako ova utakmica završila i tko u njoj pošao u osminu finala Europske lige... 

OVDJE pogledajte majstoriju Luke Stojkovića. 

POGLEDAJTE VIDEO: Dražen Besek u Maksanovom korneru: 'Dinamo treba 11 'mangupa' poput Stojkovića, a Rijeka će morati paziti u ključnoj stvari'

Luka StojkovićDinamoEuropska LigaGenk
