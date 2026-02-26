'Dinamo treba 11 'mangupa' poput Stojkovića, a Rijeka će morati paziti u ključnoj stvari'

Dražen Besek, poznati nogometni trener i nekadašnji sjajni nogometaš, u u podcastu Net.hr-a Maksanov korner detaljno analizira ključne europske uzvrate koji očekuju Dinamo i Rijeku, osvrnuvši se i na potez Dinamovog Gabriela Vidovića koji je prošle nedjelje, u 23. kolu SHNL-a protiv Varaždina u Varaždinu (pobjeda Dinama 4-0), podigao nogometnu javnost na noge. Besek je nudi stručan, ali i strastven pogled na izazove pred hrvatskim klubovima, naglašavajući da u modernom nogometu puka želja nije dovoljna, već je potrebna vrhunska izvedba i taktička zrelost.

Vidovićev potez za pamćenje

Utakmica protiv Varaždina ostat će zapamćena po majstoriji Dinamovog Gabriela Vidovića, potezu koji je, prema Beseku, esencija nogometa zbog koje publika dolazi na stadione.

"To je vrhunska stvar! Zbog takvih igrača se dolazi na utakmicu, zbog ovakvog dečka. To je ono zašto navijač želi kupiti kartu, da vidi nešto što on ne može napraviti na haklu", s oduševljenjem je komentirao Besek, dodavši kako ga je Vidovićeva lucidnost podsjetila na slavne dane i legende poput Snješka Cerina, Cice Kranjčara ili Marka Mlinarića.

Besek smatra da je upravo ta individualna kvaliteta i nepredvidivost ono što nedostaje u današnjem nogometu, gdje se djecu od najranije dobi "uči formacijama i sustavima". Vidovićev potez stoga vidi kao pozivnicu navijačima i dokaz da talent uvijek pronađe put. Ipak, postavlja ključno pitanje: može li se takva magija ponoviti na najvišoj razini?

"On je skrenuo pozornost na sebe. E, sad on to treba napraviti i protiv Genka i malo dalje i ponavljati. Talent je samo jedan dio kvalitete", upozorio je Besek.

Može li Dinamo do preokreta u Belgiji?

Nakon poraza od 3-1 na Maksimiru, Dinamo u Belgiju putuje s teškim zadatkom. Besek ključni problem vidi u razlici natjecateljskog ritma između dva kluba.

"Utakmica koju Genk igra protiv Dinama je drugačija nego što Dinamo igra protiv Genka. Zašto? Zato jer Genk ovakve utakmice ima u svojoj ligi skoro svaku subotu, a Dinamo u Hrvatskoj ligi nema taj podražaj koji ga prisiljava na takav ritam", objasnio je Besek, dodavši da se Dinamo tek sada, s visokim presingom, pokušava približiti europskim kriterijima.

Analizirajući momčad, istaknuo je nekolicinu igrača poput Mišića i Zajca kao okosnicu koja može odmah odgovoriti na zahtjeve modernog nogometa, no za preokret je potrebno puno više. Posebno se osvrnuo na Luku Stojkovića, igrača koji ima potencijal postati lider.

"Uživam ga gledati jer ima agresivnost, nepredvidiv je, ne znaš gdje će. On je onaj mangup koji može lomiti protivnika", kazao je Besek, no naglasio je da Luka Stojković svoj potencijal tek mora potvrditi u kontinuitetu.

Za uspjeh u Genku, Dinamo mora imati jedanaest igrača na najvišoj razini.

"Ovdje se igra na prolaz. Možeš odigrati dobru utakmicu, a ne pobijediti. Vjerujem da će Dinamo biti bolji nego u Maksimiru, mislim da se dogodilo dosta peha u prvoj utakmici. Ali, bojim se da će Dinamu faliti jedan gol", zaključio je svoju prognozu.

Rijeka pred vratima povijesti, ali uz jedno veliko upozorenje

S druge strane, Rijeka na Rujevicu donosi prednost od -:0 protiv ciparske Omonije i na korak je do povijesnog plasmana u osminu finala Konferencijske lige. Besek ne skriva divljenje prema onome što se godinama radi na Kvarneru.

"Rijeka jako dobro radi, donosi dobre procjene, non-stop prodaje i non-stop je gore u vrhu. To je natjecateljska ekipa koja zna kako doći do nečega, tu nema srljanja", pohvalio je Besek Rijekinu stabilnost i organiziranost.

Ipak, upozorava da posao još ni izbliza nije gotov. Ključ uspjeha u uzvratu vidi u kontroli sredine terena i izbjegavanju jeftino izgubljenih lopti.

"Ključ će biti koliko će Rijeka uspjeti iskontrolirati igru da nema puno kontranapada. Ne smiju dozvoliti puno izgubljenih lopti u otvaranju, jer Ciprani imaju dobru tranziciju i mogu ih kazniti. Jedan gol već sve stavlja u egal i onda Rijeka može imati problema", detaljno je pojasnio potencijalnu zamku.

Iako je Rijeka iskusna i stabilna ekipa, Besek naglašava kako se obrana ne smije previše oslanjati na individualne bravure vratara, već mora djelovati kao čvrst i kompaktan blok. Ako u tome uspiju, vrata europskog proljeća širom su im otvorena.