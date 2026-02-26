FREEMAIL
NEMA PREDAJE! /

Dinamo ide po preokret vrijedan osmine finala Europske lige: 'Morat će raditi jedno'

Dinamo ide po preokret vrijedan osmine finala Europske lige: 'Morat će raditi jedno'
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Tekstualni prijenos uzvratne playoff utakmice Europske lige Genk - Dinamo od 21.00 pratite na portalu Net.hr

Sportski.net
26.2.2026.
15:03
Marko Lukunic/PIXSELL
Ajmo Dinamo, nema predaje! Stih je poznate pjesme Bad Blue Boysa koja bi trebala (vjerujemo da je) u glavama igrača Dinama. Nakon poraza 1-3 na Maksimiru u prvoj utakmici doigravanja za osminu finala Europske lige, šanse Dinama za prolaz u idući krug izgledaju mršavo. No, nogomet je poznat po iznenađenjima, pa ništa još nije gotovo dok se ne odsvira kraj.

Uzvrat playoffa Europske lige
26. 02. 2026.
21.00
0
Genk
 
:
0
Dinamo
 

"Naravno da Dinamo može okrenuti i proći u osminu finala. Nije to sporno. Nije Genk bio toliko bolji radi toga što je bolji nego zato što je Dinamo bio u nekim dosta važnim elementima slab i s puno šupljina. To kad uspiju popraviti, ako to mogu, ako se koncentriraju i momčad kao momčad pogine na terenu i onda se može, naravno da se može. No, mora se biti konzekventan totalno u fazi obrane i mora se biti hrabar u fazi napada u završnici. Znači, u protivničkih 30 metara mora se ići. Nije to nikakav rizik ako ostatak igrača dobro stoji iza napada. Uvijek može tri-četiri igrača biti u završnici. Znači, to je nešto što jednostavno momčad mora prihvatiti, onda drugačije neće moći pobjeđivati i dobivati takve utakmice", kazao je u intervjuu za portal Net.hr Ilija Lončarević.

Čitav intervju s Ilijom Lončarevićem čitajte na portalu Net.hr.

POGLEDAJTE VIDEO: Kovačević: 'Pokazali smo u prvoj utakmici da možemo i ja vjerujem da možemo napraviti čudo'

GenkDinamoEuropska LigaUživo
