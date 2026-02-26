Dinamo ide po preokret vrijedan osmine finala Europske lige: 'Morat će raditi jedno'

Ajmo Dinamo, nema predaje! Stih je poznate pjesme Bad Blue Boysa koja bi trebala (vjerujemo da je) u glavama igrača Dinama. Nakon poraza 1-3 na Maksimiru u prvoj utakmici doigravanja za osminu finala Europske lige, šanse Dinama za prolaz u idući krug izgledaju mršavo. No, nogomet je poznat po iznenađenjima, pa ništa još nije gotovo dok se ne odsvira kraj.

Uzvrat playoffa Europske lige 0 Genk : 0 Dinamo

"Naravno da Dinamo može okrenuti i proći u osminu finala. Nije to sporno. Nije Genk bio toliko bolji radi toga što je bolji nego zato što je Dinamo bio u nekim dosta važnim elementima slab i s puno šupljina. To kad uspiju popraviti, ako to mogu, ako se koncentriraju i momčad kao momčad pogine na terenu i onda se može, naravno da se može. No, mora se biti konzekventan totalno u fazi obrane i mora se biti hrabar u fazi napada u završnici. Znači, u protivničkih 30 metara mora se ići. Nije to nikakav rizik ako ostatak igrača dobro stoji iza napada. Uvijek može tri-četiri igrača biti u završnici. Znači, to je nešto što jednostavno momčad mora prihvatiti, onda drugačije neće moći pobjeđivati i dobivati takve utakmice", kazao je u intervjuu za portal Net.hr Ilija Lončarević.

