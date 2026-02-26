Legenda vjeruje u veliki preokret Dinama: 'To je osnovno, nije nikakva filozofija...'

Dinamo u četvrtak (21.00) igra najvažniju utakmicu sezone u Europi, uzvratni okršaj s Genkom u Belgiji u doigravanju za osminu finala Europske lige, u kojoj će Plavi tražiti veliki preokret i prolazak dalje, nakon što su prošloga tjedna na Maksimiru izgubili 1:3, a utakmicu je za portal Net.hr najavio legendarni hrvatski trener i bivši strateg Dinama, Ilija Lončarević.

U prošlotjednoj utakmici Genk je Dinamu na Maksimiru nanio težak poraz (1:3) i stavio ga u jako tešku situaciju. Opet je presudilo to što su Plavi loše ušli u utakmicu i nakon 21. minute gubili 0:2, Dion Drena Beljo je vratio nadu domaćinu smanjivši u 44. minuti, no u posljednjim trenucima susreta El Ouahdi je pogodio za velikih 3-1.

Tekstualni prijenos utakmice Genk - Dinamo pratite UŽIVO u četvrtak od 21.00 na Net.hr-u

Lončarević sada, ususret uzvratu, ističe da vjeruje u Dinamo i u to da Plavi mogu izboriti rezultat za osminu finala EL.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

"Naravno da može. Nije to sporno. Nije Genk bio toliko bolji radi toga što je bolji nego zato što je Dinamo bio u nekim dosta važnim elementima slab i s puno šupljina. To kad uspiju popraviti, ako to mogu, ako se koncentriraju i momčad kao momčad pogine na terenu i onda se može, naravno da se može. No, mora se biti konzekventan totalno u fazi obrane i mora se biti hrabar u fazi napada u završnici. Znači, u protivničkih 30 metara mora se ići u. Nije to nikakav rizik ako ostatak igrača dobro stoji iza napada. Uvijek može tri-četiri igrača biti u završnici. Znači, to je nešto što jednostavno momčad mora prihvatiti, onda drugačije neće moći pobjeđivati i dobivati takve utakmice", istaknuo je.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Potom se Lončarević osvrnuo na loše stvari koje je vidio od Dinama u prvoj utakmici i na greške koje Plavi ne smiju ponavljati:

"Dobro, mislim da ovog trenutka trener dobru situaciju jer priprema specijalno i ne treba biti. Osim ovoga što sam rekao. Znači malo poraditi u razgovoru s igračima na tim elementima koje se mora popraviti u fazi obrane, da protivnik ne može lako završavati napad i zabijati lake golove. To je osnovno. Utakmica kod kuće je izgubljena, nadoknaditi se može samo s pravim pristupom, borbenošću, velikom koncentracijom i hrabrošću u napadu. Nema tu puno što bi trebao, ne bi trebao, napraviti. Momčad koja nakon dugo vremena u hrvatskoj ligi nakon dugo vremena pokazuje jednu dominaciju, mora u Europi ići tim putem jer drugačije neće ići. Moraju shvatiti igrači da igraju protiv jačeg protivnika i da onda u tim osnovnim nekim elementima moraju biti konzistentni, precizniji, koncentriraniji nego što su u HNL-u. To je osnovno, nije to nikakva filozofija niti bilo što. To je najosnovnije stvari."

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Dinamo Genk može iznenaditi samo jednom stvari, smatra Lončarević, da u uzvratu kompletno bude puno bolji i prezentira drugačiju izvedbu no što je to bilo u Dvoboju na Maksimiru.

"Tu Dinamo nema, niti ne znam koja momčad može imati, neko iznenađenje skriveno od protivnika. Možda se treba malo koncentrirati na to da su ove utakmice ove jako važne i bitne i nema razloga za previše promjena. Protiv Genka u prvoj utakmici drugo poluvrijeme je bilo dobro. Iz raznoraznih razloga, naravno, u prvom redu je bio Dinamo, a onda i način igre Genka. Momčad Dinama koja je, spremni su, uopće to nije upitno, iako se to provlačilo da momčad nije spremna, ali je glupo razgovarati o tome što ne bi bili spremni."

"Bit će iznenađenje za Genk ako Dinamo bude drugačiji, ništa drugo", zaključio je Lončarević.

