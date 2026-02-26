FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
IDEMO PO PROLAZE! /

Gdje gledati Rijeku i Dinamo? Evo tko prenosi europske okršaje

Gdje gledati Rijeku i Dinamo? Evo tko prenosi europske okršaje
×
Foto: Pixsell photo & video agency, Pixsell/Alamy/Profimedia

Trener Mario Kovačević ne može računati na suspendiranog Dion Drena Beljo

26.2.2026.
7:16
Sportski.net
Pixsell photo & video agency, Pixsell/Alamy/Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Europska večer hrvatskog nogometa otvara se na Stadion Rujevica, gdje HNK Rijeka od 18:45 brani 1:0 protiv AC Omonia, stečeno pogotkom Daniel Adu-Adjei. Unatoč izostanku trenera Victor Sanchez (zbog zdravstvenih problema), momčad koju privremeno vodi Ramiro Munoz želi potvrditi plasman u osminu finala Konferencijske lige. Prijenos je na kanalu Arenasport 2.

Kasnije, od 21 sat, GNK Dinamo Zagreb u Belgiji protiv KRC Genk lovi težak zaostatak 1:3 iz prve utakmice u Europskoj ligi. Trener Mario Kovačević ne može računati na suspendiranog Dion Drena Beljo te ozlijeđene Ismael Bennacer i Noa Mikić. Unatoč svemu, nada u europski preokret još postoji. Utakmicu možete gledati na kanalu Arenasport 1.

POGLEDAJTE VIDEO: Kovačevićeva reakcija nakon velike pobjede Dinama u Varaždinu

DinamoRijekaGdje GledatiKonferencijska LigaEuropska Liga
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx