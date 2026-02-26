Gdje gledati Rijeku i Dinamo? Evo tko prenosi europske okršaje

Europska večer hrvatskog nogometa otvara se na Stadion Rujevica, gdje HNK Rijeka od 18:45 brani 1:0 protiv AC Omonia, stečeno pogotkom Daniel Adu-Adjei. Unatoč izostanku trenera Victor Sanchez (zbog zdravstvenih problema), momčad koju privremeno vodi Ramiro Munoz želi potvrditi plasman u osminu finala Konferencijske lige. Prijenos je na kanalu Arenasport 2.

Kasnije, od 21 sat, GNK Dinamo Zagreb u Belgiji protiv KRC Genk lovi težak zaostatak 1:3 iz prve utakmice u Europskoj ligi. Trener Mario Kovačević ne može računati na suspendiranog Dion Drena Beljo te ozlijeđene Ismael Bennacer i Noa Mikić. Unatoč svemu, nada u europski preokret još postoji. Utakmicu možete gledati na kanalu Arenasport 1.

