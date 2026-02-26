FREEMAIL
'LOLITA EXPRESS' /

Avion strave i užasa: Ovako izgleda unutrašnjost privatnog zrakoplova kojeg je koristio Epstein
Foto: -/Film Stills/Profimedia
1 /14
U saveznoj državi Georgia, na aerodromu u Brunswicku, već godinama stoji napušteni Boeing 727 koji je pripadao Jeffreyju Epsteinu. Zrakoplovu medijima je prozvan “Lolita Express”, a Epstein ga je koristio za privatna putovanja početkom 2000-ih. Avion je bio preuređen za luksuzna putovanja, s odvojenim salonima, spavaćom sobom i kupaonicama. Posljednji zabilježeni let obavio je 2016. godine, nakon čega je trajno prizemljen. Epstein je 2019. uhićen pod optužbama za trgovinu maloljetnicama u svrhu seksualnog iskorištavanja, a iste je godine pronađen mrtav u zatvoru u New Yorku. 

26.2.2026.
11:23
Hot.hr
-/Film Stills/Profimedia
Jeffrey EpsteinAvion
