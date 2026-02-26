FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
RASTE BROJ ŽRTAVA /

Katastrofalni prizori: Pogodile su ih razorne poplave, među mrtvima i dječak Bernardo (11)

Katastrofalni prizori: Pogodile su ih razorne poplave, među mrtvima i dječak Bernardo (11)
Foto: Pablo PORCIUNCULA/AFP/Profimedia
1 /17
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Broj poginulih u razornim poplavama u brazilskoj saveznoj državi Minas Gerais porastao je na 46, objavio je Associated Press (AP) u srijedu navečer.

Vatrogasna služba navela je da se 21 osoba još uvijek vodi kao nestala, a domove je moralo napustiti više od tri tisuće stanovnika. 

Najteže pogođeni su Juiz de Fora i Uba, gradovi koji se nalaze oko 310 kilometara sjeverno od Rio de Janeira.

Poginuo dječak  

Život je izgubio i dječak Bernardo Lopes Dutra (11), koji je umro nakon što se zbog jake kiše urušio krov njegove kuće. 

"Nitko nije očekivao takvu tragediju", rekao je njegov otac Ricardo na sprovodu. 

Svog sina opisao je kao dječaka velikog srca, koji je na svoj način dotaknuo sve oko sebe. Dutrova supruga i kći se pak nalaze u bolnici.

26.2.2026.
8:48
danas.hr
Handout/AFP/Profimedia
BrazilPoplaveVrijemeNevrijeme
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx