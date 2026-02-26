Katastrofalni prizori: Pogodile su ih razorne poplave, među mrtvima i dječak Bernardo (11)

Broj poginulih u razornim poplavama u brazilskoj saveznoj državi Minas Gerais porastao je na 46, objavio je Associated Press (AP) u srijedu navečer.

Vatrogasna služba navela je da se 21 osoba još uvijek vodi kao nestala, a domove je moralo napustiti više od tri tisuće stanovnika.

Najteže pogođeni su Juiz de Fora i Uba, gradovi koji se nalaze oko 310 kilometara sjeverno od Rio de Janeira.

Poginuo dječak

Život je izgubio i dječak Bernardo Lopes Dutra (11), koji je umro nakon što se zbog jake kiše urušio krov njegove kuće.

"Nitko nije očekivao takvu tragediju", rekao je njegov otac Ricardo na sprovodu.

Svog sina opisao je kao dječaka velikog srca, koji je na svoj način dotaknuo sve oko sebe. Dutrova supruga i kći se pak nalaze u bolnici.