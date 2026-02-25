Mislite da joj je itko gledao u oči? Penelope Cruz očarala - dekolteom do ruba pucanja

Španjolska glumica Penelope Cruz zasigurno nije prošla nezapaženo na londonskom snimanju filma The Bride! Na terasi hotela nosila je jednostavnu crnu haljinu s dubljim izrezom, iz kojeg su joj grudi doslovno virile, i malo tko je mogao gledati je u oči.

Osim toga, glumica je stigla s frizurom koju je pokazala tek prije nekoliko tjedana na Paris Fashion Weeku. Svoju dugu kosu koja joj je godinama bila zaštitni znak skratila je i odabrala nešto svjetliju nijansu nego prije. Transformacija joj je oduzela još nekoliko godina, i nitko ne bi pogodio da se približava 52. godina

Pogledajte fotografije kojima je Penelope Cruz očarala sve prisutne, a i njezina najbolja izdanja u zadnjih 25 godina...