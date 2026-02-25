Mislite da joj je itko gledao u oči? Penelope Cruz očarala - dekolteom do ruba pucanja

ATRAKTIVNA IVONA /
Nova kandidatkinja u 'Gospodinu Savršenom': Evo tko je brineta čiji je dolazak uzdrmao vilu
Španjolska glumica Penelope Cruz zasigurno nije prošla nezapaženo na londonskom snimanju filma The Bride! Na terasi hotela nosila je jednostavnu crnu haljinu s dubljim izrezom, iz kojeg su joj grudi doslovno virile, i malo tko je mogao gledati je u oči.
Osim toga, glumica je stigla s frizurom koju je pokazala tek prije nekoliko tjedana na Paris Fashion Weeku. Svoju dugu kosu koja joj je godinama bila zaštitni znak skratila je i odabrala nešto svjetliju nijansu nego prije. Transformacija joj je oduzela još nekoliko godina, i nitko ne bi pogodio da se približava 52. godina
Pogledajte fotografije kojima je Penelope Cruz očarala sve prisutne, a i njezina najbolja izdanja u zadnjih 25 godina...