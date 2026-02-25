FREEMAIL
ŠTO KAŽETE? /

Koliko ljepotica na jednom mjestu: Upoznajte deset djevojaka koje se natječu za Miss Zagreba

Koliko ljepotica na jednom mjestu: Upoznajte deset djevojaka koje se natječu za Miss Zagreba
Foto: Press
1 /11
Županijski izbor za Miss Grada Zagreba održat će se 27. veljače u Gastro Globus, gdje će se publici i stručnom žiriju predstaviti finalistice koje će se boriti za prestižnu titulu i priliku sudjelovanja na nacionalnom izboru za 31. Miss Hrvatske.

Glazbeni ugođaj večeri dodatno će obogatiti nastup Danijel Banić. Ovogodišnji izbor dodatno dobiva na važnosti zbog impresivnog žirija. O pobjednici će odlučivati čak tri bivše Miss Hrvatske: Ema Helena Vičar, koju uskoro očekuje nastup na izboru Miss Svijeta, zatim Tomislava Dukić te Lucija Begić, jedna od najuspješnijih hrvatskih predstavnica na međunarodnim natjecanjima ljepote s titulom Miss World Sport.

Tko su ljepotice - pogledajte u našoj galeriji. 

 

 

25.2.2026.
12:02
Hot.hr
Press
